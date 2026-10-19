Lấy ý kiến hoàn thiện đề án phát triển du lịch y tế

Bệnh nhân người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện K.

Theo Bộ Y tế, đây là bước đi cụ thể hóa các Nghị quyết 72/NQ-TW, Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ hướng tới phát triển du lịch y tế thành lĩnh vực mũi nhọn.

Dự thảo Đề án nêu rõ: Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 sẽ hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế Việt Nam chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển các điểm đến có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần gia tăng nguồn thu kinh tế và giảm tỷ lệ người dân ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Đề án nhấn mạnh việc lựa chọn, phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm tại: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, An Giang (Phú Quốc) và một số địa phương khác.

Các nhóm sản phẩm dịch vụ cốt lõi bao gồm: Khám sức khỏe tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa và hỗ trợ sinh sản; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền và phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu tối thiểu 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế, trong đó có ít nhất 5 bệnh viện công lập.

Để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch y tế, Đề án cũng đề xuất 5 nhóm giải pháp chính như: Hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế điều phối về du lịch y tế; rà soát pháp lý, nghiên cứu cơ chế ưu đãi thị thực, lưu trú cho bệnh nhân quốc tế và người đi cùng; hướng dẫn giá dịch vụ, thanh toán bảo hiểm quốc tế và chính sách thu hút đầu tư xã hội hóa…

Bên cạnh đó, phát triển các sản phẩm dịch vụ và hình tháng các điểm đến về du lịch y tế; phát triển các gói sản phẩm; kết nối liên kết giữa bệnh viện, doanh nghiệp lữ hành, vận tải, lưu trú và bảo hiểm; hình thành hành trình dịch vụ liền mạch…

Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh, phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường, thương hiệu chuỗi dịch vụ du lịch y tế; huy động nguồn lực hợp tác quốc tế.