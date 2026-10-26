Lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 và tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 cùng các quy định liên quan. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và bản thuyết minh, gửi văn bản góp ý về sở trong thời gian ít nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

Trường hợp không có ý kiến phản hồi trong thời hạn này, được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ dự thảo. Ban Quản trị Cổng Thông tin điện tử thành phố được đề nghị đăng tải hồ sơ dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý; tổng hợp các ý kiến và gửi về Sở Xây dựng sau 10 ngày đăng tải.

Việc lấy ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tiến độ trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.