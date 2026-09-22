Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Toạ đàm do bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước và bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm có sự tham gia của đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức như: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng; Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư, chuyên gia pháp lý, cơ quan thông tin, báo chí tại Lâm Đồng …

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, trong bối cảnh Đảng, Chính phủ yêu cầu tạo đột phá về tư duy trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đặc biệt gắn với phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số, pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm cần được rà soát, hoàn thiện kịp thời.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm được sửa đổi toàn diện theo hướng xây dựng Nghị định mới thay thế nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục đăng ký, góp phần cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho xã hội và tạo dư địa cho phát triển.

Tại tọa đàm, đại diện Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước trình bày Báo cáo dẫn đề về định hướng xây dựng, một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định được xây dựng theo ba định hướng lớn như sau:

Cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, hướng đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong đăng ký biện pháp bảo đảm; hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm, hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu chung, thống nhất về đăng ký biện pháp bảo đảm do Bộ Tư pháp vận hành, quản lý.

Khắc phục các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan; đáp ứng yêu cầu mới của các mô hình kinh tế, kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nền tảng số trong phát triển kinh tế, tài chính, hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở 3 định hướng này, dự thảo Nghị định tập trung quy định một số nội dung cơ bản như: Cơ chế cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong đăng ký biện pháp bảo đảm đối với các loại hình tài sản; quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển; hướng dẫn kê khai thông tin về tài sản bảo đảm; quy định nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm trong một số trường hợp cụ thể; quy định về cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm …

Tọa đàm cũng nghe phần trình bày tham luận của đại diện Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Nội dung tham luận cũng như các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm cơ bản nhất trí và đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị định. Các nội dung tại dự thảo đang được quy định theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan tới đất đai.

Nhiều quy định được bổ sung mang tính chất hướng dẫn về nghiệp vụ góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan đăng ký trong giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về các nội dung như: Từ chối đăng ký trong trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ về nội dung hoặc không hợp lệ về thể thức; quy định thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký theo số giờ làm việc; quy định về khai thác dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm; phân định trách nhiệm giữa Sở Tư pháp và Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc giúp UBND cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm; thời hạn phối hợp, phản hồi của cơ quan có trách nhiệm xác minh thông tin về tài sản; hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động và kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu; khung quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước tại địa phương…

Phát biểu kết luận tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, thường trực Tổ soạn thảo ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý, nghiên cứu tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.