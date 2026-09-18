Lấy ý kiến góp ý để nâng cao tính khả thi của quy hoạch

Hội nghị lấy ý kiến góp ý về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có sự tham gia của 1.336 đại biểu với hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến.

Đây là phát biểu của đồng chí Bùi Huyền Mai tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến lấy ý kiến góp ý đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày 18/9.

Tham dự hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến có 1.336 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành và người dân. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những nội dung đang được người dân quan tâm, đồng thời bổ sung nhiều góc nhìn và đề xuất cụ thể đối với quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là một trong những không gian chiến lược, giữ vai trò “xương sống” về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường và kết nối đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch hướng tới đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa, sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch trải dài khoảng 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa bàn 16 xã, phường, với diện tích khoảng 11.418ha; có 123 công trình di tích, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia và 35 di tích cấp thành phố… Thành phố dự kiến bố trí các khu định cư, khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, phục vụ tái định cư và tổ chức lại không gian dân cư.

Góp ý tại hội nghị, ông Lê Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2 Quảng An, phường Hồng Hà cho biết, quá trình lập quy hoạch cần nhìn nhận đầy đủ mối quan hệ giữa phát triển hạ tầng, giao thông, không gian cảnh quan với bảo tồn văn hóa, sinh kế và sự ổn định lâu dài của người dân. Qua lấy ý kiến, nhiều người dân kiến nghị, đối với các hộ có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án, cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ phù hợp theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp phải di dời để nhường đất thực hiện các công trình giao thông, công trình quan trọng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại khu vực lân cận, với khoảng cách hợp lý.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên, cho biết, phường là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy hoạch. Vì vậy, Mặt trận phường xác định tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai công khai, dân chủ, thực chất. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, phường đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, đăng tải tài liệu, đường link quy hoạch và phiếu góp ý trên các kênh thông tin của Mặt trận, đoàn thể và tổ dân phố.

Theo bà Trương Tú Uyên, qua nắm bắt cơ sở, nhiều người dân quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ổn định đời sống, đồng thời mong muốn được cung cấp thông tin rõ ràng về phạm vi, tiến độ; chính sách bồi thường bảo đảm quyền lợi hợp pháp; tái định cư gần nơi ở hiện tại và bảo đảm việc làm, trường học, giao thông, sinh kế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Thành Định, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn công tác Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, quy hoạch không gian đô thị ven sông Hồng cần được nhìn nhận đồng bộ giữa phát triển đô thị, cảnh quan, văn hóa và sinh kế cộng đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, việc lấy ý kiến nhân dân không phải là một bước thủ tục hành chính đơn thuần, mà là quá trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khả thi của quy hoạch.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp, tổng hợp, phân loại đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến tại hội nghị; đồng thời đề nghị các sở, ngành chia sẻ thông tin, kết quả tổng hợp để Mặt trận có điều kiện theo dõi, giám sát và cung cấp thông tin cần thiết cho nhân dân. Cùng với đó, Mặt trận thành phố tiếp tục thực hiện vai trò theo dõi, giám sát, tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và phản hồi các ý kiến, kiến nghị của nhân dân kịp thời, đầy đủ.

Lãnh đạo Mặt trận thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc các xã, phường nằm trong ranh giới quy hoạch và vùng ảnh hưởng tiếp tục phát huy vai trò, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hồ sơ, tài liệu và tham gia góp ý bằng những hình thức phù hợp. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến cần bảo đảm đầy đủ, khách quan, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.