Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với 4 dự thảo Luật (sửa đổi) trên ứng dụng VNeID

Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với 4 dự thảo Luật (sửa đổi) trên VNeID. (Ảnh minh họa: Internet)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự thảo Luật (sửa đổi) thông qua ứng dụng VNeID gồm: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường chỉ đạo tuyên truyền quán triệt trong nội bộ cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa và tiện ích của việc tham gia góp ý đối với 04 dự thảo Luật (sửa đổi) trên ứng dụng VNeID đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động.

Theo đó, Tổ Công tác đề nghị 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu tham gia góp ý trên ứng dụng VNeID.

UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thanh tại địa phương; chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng Công an xã/phường tổ chức hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID và thực hiện thao tác góp ý.

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tăng cường đăng tải các bài viết, video hướng dẫn các bước tham gia góp ý trên ứng dụng VNeID thông qua báo và truyền hình.

Đợt tuyên truyền và thu nhận ý kiến diễn ra từ ngày 16/9/2026 đến ngày 07/10/2026, cụ thể như sau:

- Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) thời gian lấy ý kiến từ ngày 19/9/2026 đến ngày 01/10/2026.

- Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/9/2026 đến ngày 05/10/2026.

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thời gian lấy ý kiến từ ngày 23/9/2026 đến ngày 07/10/2026.

Nhân dân quét mã QR này để được hướng dẫn cách đóng góp ý kiến trên VNeID.

Kết thúc thời gian tham gia góp ý, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp kết quả, báo cáo về Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

Giao bộ phận giúp việc Cơ quan thường trực Tổ công tác (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công an, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ theo quy định.