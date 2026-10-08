Lấy ý kiến góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì

Ngày 8/10, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những điểm mới, vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong các dự thảo luật; đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất bổ sung các quy định bảo đảm tính khả thi.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị.

Các dự án luật được lấy ý kiến gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Các ý kiến tập trung vào những nội dung còn chưa được quy định hoặc quy định chưa cụ thể trong dự thảo; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, việc lấy ý kiến từ cơ sở giúp cơ quan soạn thảo có thêm thông tin thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị Công an thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và các cơ quan liên quan tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; qua đó góp phần hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đồng thời nâng cao tính khả thi của pháp luật.