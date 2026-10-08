Lấy ý kiến góp ý 3 dự án Luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh định hướng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu định hướng tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh, ba dự án Luật được lấy ý kiến lần này có mối quan hệ rất chặt chẽ. Các dự án Luật tác động trực tiếp đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Về nội dung, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 chương, 115 điều, giảm đáng kể so với Luật Đất đai năm 2024 (16 chương, 260 điều). Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định lớn như: đổi mới quy hoạch; chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, tái định cư; giá đất và cải cách thủ tục hành chính.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 132 điều (giảm 66 điều so với Luật Nhà ở năm 2023). Trọng tâm sửa đổi hướng đến quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư; cải tạo chung cư và tài chính về nhà ở.

Trong khi đó, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được xây dựng theo hướng tinh gọn với 10 chương, 61 điều (giảm 21 điều so với Luật năm 2023). Mục tiêu nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp và bảo đảm đồng bộ với pháp luật về đất đai, nhà ở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những quy định có thể phát sinh vướng mắc trong thực tiễn tại Đà Nẵng.

Trong đó, tập trung vào công tác quy hoạch, giao đất, định giá đất, phân cấp quản lý đất đai; chính sách phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và các điều kiện kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản có yếu tố nước ngoài.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tâm huyết, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và ban soạn thảo theo quy định.