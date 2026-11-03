Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế quy định quản lý an toàn dầu khí. (ảnh: Trường Sơn)

Trước đó, ngày 22/6, Bộ Công Thương đã gửi Công văn số 5634/BCT-ATMT lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2018/TT-BCT. Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc cần xây dựng Thông tư thay thế để bảo đảm tính pháp lý và đồng bộ với Luật Dầu khí cùng nghị định quy định chi tiết luật này, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo mới.

Theo công văn, hồ sơ gửi lấy ý kiến gồm dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư, bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo và các tài liệu liên quan.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và gửi ý kiến về Bộ, thông qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, trước ngày 10/11 để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý. Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà không nhận được văn bản góp ý, Bộ Công Thương sẽ hiểu rằng cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến đồng ý với nội dung dự thảo.

Danh sách các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến gồm các bộ, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các hiệp hội, doanh nghiệp.

Trong nhóm doanh nghiệp, Bộ Công Thương lấy ý kiến Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Tổng Công ty Gas Petrolimex.

Việc lấy ý kiến nhằm hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế quy định hiện hành về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí, trên cơ sở góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.