Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao

Trụ sở Bộ Ngoại giao, tòa nhà số 1 Tôn Thất Đàm. (Ảnh: Chu Văn)

Theo dự thảo, Thông tư quy định nguyên tắc, yêu cầu chung về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao; việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Ngoại giao và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương, quy định 7 chế độ báo cáo định kỳ, bao gồm báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và hằng năm; báo cáo tình hình tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cấp chứng nhận Apostille, chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo phạm vi phân cấp; báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; báo cáo kết quả hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam; báo cáo việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN; báo cáo tổng kết triển khai Nghị định số 262/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, dự thảo quy định việc gửi, nhận báo cáo định kỳ thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Ngoại giao, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Báo cáo được thể hiện bằng văn bản điện tử có chữ ký số, góp phần thống nhất phương thức thực hiện, quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu báo cáo.

Đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; cơ quan liên quan tham gia hợp tác ASEAN; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Văn phòng Bộ Ngoại giao đề nghị các đối tượng chịu tác động cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

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