Lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm thay thế, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước đó, Sở Tài chính đã rà soát Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.

UBND thành phố đã trình Thường trực HĐND thành phố đăng ký xây dựng Nghị quyết tại Tờ trình số 501/TTr-UBND ngày 30/9/2026. Ngày 8/10/2026, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 464/HĐND-KTNS thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết.

Hiện Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, Sở Nội vụ góp ý về phân cấp, nhiệm vụ, quyền hạn và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp góp ý về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/11/2026 để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và báo cáo UBND thành phố xem xét theo quy định.