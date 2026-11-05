Lấy ý kiến dự thảo 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4 Điều 39 Luật An ninh mạng năm 2025 về quản lý nhà nước đối với mật mã dân sự và an ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực mật mã dân sự.
Cụ thể, gồm: (1) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự cho hệ thống quản lý định danh và xác thực; (2) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự cho hệ thống Internet vạn vật (IoT); (3) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự cho hệ thống thoại qua giao thức Internet (VoIP)/WebRTC.
Nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó tiếp tục rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo trước khi ban hành, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn 3 dự thảo quy chuẩn nêu trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến (chi tiết tại các file đính kèm).
Thời gian lấy ý kiến 60 ngày.
Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ, qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; điện thoại: 0973.780.588, email: uynq@bis.gov.vn; hoặc về Bộ Quốc phòng qua email: info@mod.gov.vn.
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