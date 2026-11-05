Lấy ý kiến dự thảo 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự

Cụ thể, gồm: (1) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự cho hệ thống quản lý định danh và xác thực; (2) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự cho hệ thống Internet vạn vật (IoT); (3) Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã trong lĩnh vực mật mã dân sự cho hệ thống thoại qua giao thức Internet (VoIP)/WebRTC.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) về sản xuất, phát triển vi mạch bảo mật, chiều 3-11-2026. Ảnh: TUẤN HUY

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó tiếp tục rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo trước khi ban hành, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn 3 dự thảo quy chuẩn nêu trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến (chi tiết tại các file đính kèm).

Thời gian lấy ý kiến 60 ngày.

Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ, qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; điện thoại: 0973.780.588, email: uynq@bis.gov.vn; hoặc về Bộ Quốc phòng qua email: info@mod.gov.vn.

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