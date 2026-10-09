Lấy ý kiến đóng góp về các dự án luật sửa đổi, bổ sung

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trị hội nghị, bà Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai thông tin, kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11. Quốc hội sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật; xem xét 45 dự án luật, nghị quyết.

Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai cho rằng, với những người đang hưởng lương hưu, hiện Luật quy định thời hạn ủy quyền cho người thân đi nhận lương hưu là 12 tháng, sau thời gian này phải làm lại ủy quyền. Tuy nhiên, có nhiều người già, sức khỏe rất yếu, nằm liệt, không còn minh mẫn nên việc làm lại ủy quyền gặp khó khăn. Luật Bảo hiểm xã hội cần sửa đổi, bổ sung theo tiêu chí ủy quyền không thời hạn hoặc tăng thời hạn ủy quyền nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách; chấp nhận văn bản ủy quyền điện tử đáp ứng điều kiện của pháp luật dân sự và giao dịch điện tử; duy trì phương thức ủy quyền trực tiếp với người chưa có khả năng thực hiện giao dịch điện tử.

Luật Bảo hiểm xã hội cần quy định nguyên tắc không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ để chứng minh thông tin đã được khai thác, xác thực từ cơ sở dữ liệu; có cơ chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ khi dữ liệu thiếu, sai hoặc hệ thống gặp sự cố, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai góp ý các dự án Luật.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, AI ngày càng làm thay nhiều công việc của con người; số lượng lao động tự do, lao động làm việc trên nền tảng số ngày một tăng nhưng do họ không có hợp đồng lao động nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Để đảm bảo an sinh lâu dài, Luật Bảo hiểm xã hội cần làm rõ tiêu chí việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên; cách xác định thu nhập từ nhiều nền tảng (trong đó có nền tảng số); từ đó mở rộng có lộ trình đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, đại diện Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai đề nghị mở rộng danh mục được phép cho thuê lại lao động với các nhóm công việc có nhu cầu sử dụng lao động linh hoạt, mùa vụ cao và phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh như: logistics, kho vận, thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, giày da, chế biến gỗ. Bộ luật Lao động cần quy định rõ trách nhiệm của bên cho thuê và bên thuê lại lao động đối với tiền lương, bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động; tăng thời hạn cho thuê lại lao động với một số công việc có tính chất chuyên môn, kỹ thuật, cần thời gian đào tạo, làm quen và tích lũy kinh nghiệm.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội chưa quy định cụ thể về cơ chế xử lý số tiền người hưởng đã nhận sai chế độ bảo hiểm xã hội. Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung cơ chế cho phép khấu trừ số tiền phải thu hồi vào các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tiếp theo; quy định phương thức xử lý với trường hợp người hưởng đã chết, không còn chi trả kỳ tiếp theo hoặc không xác định được người có trách nhiệm hoàn trả, đảm bảo cơ sở pháp lý, tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Đại diện Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai góp ý các dự án Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, bỏ chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong Luật Lưu trữ; làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý Nhà nước, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.