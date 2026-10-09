Lấy ý kiến đóng góp về các dự án luật sửa đổi, bổ sung

Chủ trị hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Điểu Huỳnh Sang đã gợi mở những nội dung quan trọng cần lấy ý kiến của các đại biểu, nhằm làm rõ hơn các vấn đề, nội dung mới, được bãi bỏ hoặc được sửa đổi, bổ sung trong các dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật nêu trên. Sau đó, hội nghị sẽ tổng hợp, báo cáo với Đoàn ĐBQH thành phố và Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu, góp ý lại với cơ quan được giao soạn thảo, Quốc hội.

Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Điểu Huỳnh Sang chủ trì hội nghị. Ảnh: Đoàn Phú

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Bộ luật Lao động và Luật Việc làm cần làm rõ hơn vấn đề thuê lại lao động, bỏ giấy phép đăng ký và ký quỹ đối với đơn vị hoạt động dịch vụ thuê lại lao động; đưa người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số vào diện tham gia BHXH bắt buộc; kiểm soát đầu tư về Quỹ BHXH…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Phú

Với các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ thì cần quy định, làm rõ chế độ, quyền lợi đối với người làm công tác lưu trữ cấp xã; công tác lưu trữ đối với tổ chức lưu trữ ngoài nhà nước; cơ chế quản lý, kiểm soát đối với cá nhân, nhóm cá nhân kêu gọi đóng góp thiện nguyện xã hội tự phát; thúc đẩy cơ chế bình đẳng giới trong cơ hội việc làm, tham gia lao động, đổi mới sáng tạo…