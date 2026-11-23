Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu một số tỉnh, thành phố. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành liên quan.

Đến ngày 31/10/2026, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Kết quả tổng rà soát của các cơ quan ở Trung ương và địa phương theo các tiêu chí dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần, ban hành mới 6.208 VBQPPL, bãi bỏ toàn bộ 3.809 VBQPPL.

Các cơ quan đã đề xuất các phương án, định hướng tích hợp các văn bản có nội dung, mối quan hệ chặt chẽ hoặc cần được điều chỉnh theo cùng một chuỗi chính sách, hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành VBQPPL cũng như các chủ trương khác về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi, góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đề xuất giải pháp xử lý VBQPPL và hoàn thiện pháp luật thuộc chuyên đề về: Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhà nước; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, phân định rõ thẩm quyền theo phương châm phát huy tính tự chủ, sáng tạo của địa phương; ban hành quy định pháp luật tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy chính quyền 3 cấp,…

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc xử lý kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, tinh gọn, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật. Ban hành kế hoạch thực hiện xử lý kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL làm căn cứ triển khai thực hiện, xác định rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm thực hiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng VBQPPL và tổ chức thi hành pháp luật. Chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, thường xuyên cập nhật, theo dõi và giám sát kết quả xử lý VBQPPL.