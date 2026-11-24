Lấy ý kiến đối với 6 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị xét tặng huân chương
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25-9-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Báo Quân đội nhân dân thông tin danh sách 6 tập thể và 2 cá nhân đã được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.
Danh sách cụ thể như sau:
1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc;
- Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1.
2. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
- Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1;
- Chi nhánh Trường Sơn 97, Binh đoàn 12.
3. Huân chương Lao động hạng Nhì
- Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Công ty Kinh doanh Than Đông Bắc miền Nam, Binh đoàn 19.
4. Huân chương Lao động hạng Ba
- Đại tá Bùi Quốc Huy, Giám đốc Công ty Kinh doanh Than Đông Bắc miền Nam, Binh đoàn 19;
- Đồng chí Phan Thị Chiều, Phó chánh Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ.
Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 7-12-2026.
Các ý kiến gửi về Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua email: info@mod.gov.vn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/lay-y-kien-doi-voi-6-tap-the-va-2-ca-nhan-duoc-de-nghi-xet-tang-huan-chuong-1065983