Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu đi lại về quê dịp cuối năm bắt đầu tăng, khiến thị trường vé tàu, xe trở nên sôi động. Đáng chú ý, giá vé tàu hỏa trong cao điểm Tết tăng đáng kể so với ngày thường, thậm chí tại một số chặng còn cao hơn cả vé máy bay.