Lấy ý kiến đối với 4 tập thể và 6 cá nhân được xét đề nghị phong tặng, truy tặng Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động
Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, 4 tập thể và 6 cá nhân được các đơn vị xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.
Danh sách cụ thể như sau:
1. Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
a. Tập thể
- Ngành Giao thông vận tải Việt Nam.
- Ban Cơ yếu thống nhất khu Tây Nam Bộ.
b. Cá nhân
* Phong tặng:
- Thượng tá Võ Sở, nguyên Chính ủy Sư đoàn 472, Bộ tư lệnh Đoàn 559;
- Đồng chí Trần Văn Niên, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 2311, Quân khu 9;
- Đồng chí Lê Quang Viễn, nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Vĩnh Long, Quân khu 9;
- Đồng chí Lê Trọng Nghĩa, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, Tỉnh đội Cần Thơ, Quân khu 9.
* Truy tặng:
- Đồng chí Hà Thị Nhạn (Minh Kiều), nguyên Phụ trách công tác xây dựng lực lượng cơ sở nội ô Trà Vinh (nay là phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long);
- Liệt sĩ Lê Vĩnh Hòa, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn, Khu Miền Tây Nam Bộ, T3 (nay là Quân khu 9).
2. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới
- Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị.
3. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
- Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 6-11-2026.
Email nhận ý kiến đóng góp: info@mod.gov.vn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lay-y-kien-doi-voi-4-tap-the-va-6-ca-nhan-duoc-xet-de-nghi-phong-tang-truy-tang-anh-hung-llvt-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-1062272