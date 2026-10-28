Lấy ý kiến đối với 4 tập thể và 6 cá nhân được xét đề nghị phong tặng, truy tặng Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại TP. Hải Phòng có bốn hạng vé gồm Standard, Premium, VIP và VVIP, với mức giá công bố lần lượt là 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng. Bên cạnh chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và người dân TP Hải Phòng, chương trình còn có combo mua 2 vé tặng một phòng lưu trú.