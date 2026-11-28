Trong quá trình xây dựng chính sách liên quan đến trẻ em, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến, xem xét, tiếp thu, giải trình và phản hồi những đề xuất, kiến nghị của trẻ em.

Quyền tham gia của trẻ em được pháp luật ghi nhận

Trẻ em là nhóm chịu tác động trực tiếp từ nhiều quyết định liên quan đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, bảo vệ và phát triển. Vì vậy, việc lấy ý kiến trẻ em không chỉ nhằm bảo đảm quyền tham gia mà còn giúp các chương trình, chính sách được xây dựng sát hơn với nhu cầu, nguyện vọng và trải nghiệm thực tế của các em.

Luật Trẻ em năm 2016 đã quy định cụ thể quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề liên quan. Theo Điều 34 Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến mình; được tự do tìm kiếm, tiếp nhận thông tin và tham gia hoạt động xã hội phù hợp.

Đáng chú ý, Điều 74 Luật Trẻ em năm 2016 xác định việc xây dựng, triển khai chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em là một trong những nội dung cần có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, tùy theo độ tuổi.

Sự tham gia này có thể được thực hiện thông qua diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, sự kiện; hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên, các tổ chức xã hội hoạt động vì trẻ em; câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến hoặc trực tiếp bày tỏ nguyện vọng qua các phương tiện truyền thông và môi trường mạng.

Cùng với việc ghi nhận quyền, khoản 1 Điều 78 Luật Trẻ em quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân trong bảo đảm sự tham gia của trẻ em. Theo đó, phải tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng; cung cấp thông tin đầy đủ, phù hợp; khuyến khích trẻ em tham gia, không trù dập, kỳ thị khi các em bày tỏ ý kiến.

Đặc biệt, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phải được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực. Đây là yêu cầu quan trọng để quyền tham gia không chỉ dừng lại ở việc tạo cơ hội phát biểu mà phải gắn với trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cơ quan soạn thảo phải có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi

Cụ thể hóa Luật Trẻ em, Điều 49 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải bảo đảm trẻ em được thông tin về nội dung cần lấy ý kiến; thuyết minh dự thảo bằng hình thức phù hợp để các em hiểu, tham gia góp ý và bày tỏ nguyện vọng. Đồng thời, cơ quan soạn thảo có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, trả lời ý kiến hoặc giải thích đối với những nội dung không được tiếp thu.

Trường hợp không trực tiếp tổ chức lấy ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi dự thảo văn bản kèm nội dung cần tham vấn đến tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để tổ chức lấy ý kiến trước khi văn bản được ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Những ý kiến được chuyển đến cơ quan soạn thảo phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và phản hồi để thông tin lại cho trẻ em.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 49 yêu cầu hồ sơ trình ban hành hoặc gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm tra phải có nội dung tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quy định này cho thấy việc tham vấn không thể chỉ mang tính hình thức mà phải được thể hiện trong hồ sơ xây dựng văn bản, làm căn cứ theo dõi trách nhiệm tiếp thu của cơ quan soạn thảo.

Đối với chính quyền địa phương, Điều 50 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân các cấp khi xây dựng quyết định, chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em cũng phải bảo đảm sự tham gia của trẻ em theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu nhận được ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về những vấn đề tác động, ảnh hưởng đến các em, Ủy ban nhân dân phải tiếp nhận, xem xét và trả lời trực tiếp hoặc thông qua cơ quan, tổ chức chuyển ý kiến. Đồng thời, chính quyền địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện, quản lý, kiểm tra các hoạt động có sự tham gia của trẻ em trên địa bàn.

Bảo đảm việc lấy ý kiến thực chất, phù hợp với trẻ em

Hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung này, Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định việc lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

Theo Điều 2 Thông tư, việc lấy ý kiến phải bảo đảm sự tham gia tự nguyện; trẻ em được cung cấp đầy đủ thông tin; nội dung, hình thức tham vấn phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ. Hoạt động này phải được tổ chức trong môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt đối xử; bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và không trù dập, kỳ thị trẻ em khi các em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến. Người thực hiện lấy ý kiến cần có kiến thức, thái độ thân thiện và kỹ năng phù hợp khi làm việc với trẻ em.

Điều 3 Thông tư quy định quy trình lấy ý kiến gồm bốn bước: chuẩn bị lấy ý kiến; tổ chức lấy ý kiến; tổng hợp, giải trình, tiếp thu; thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em.

Trong đó, khâu chuẩn bị cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm, nhóm trẻ tham gia, nội dung, hình thức tham vấn và phân công trách nhiệm. Dự thảo phải được thuyết minh theo cách dễ hiểu; công cụ lấy ý kiến cần khoa học, ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ.

Việc lựa chọn trẻ em tham gia cũng cần bảo đảm tính đại diện về vùng miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo và nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; chú trọng những trẻ em hoặc nhóm trẻ chịu tác động trực tiếp từ nội dung chính sách. Các hình thức lấy ý kiến có thể gồm phiếu khảo sát, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, điện thoại, môi trường mạng và những hình thức phù hợp khác. Trước khi tham gia, trẻ em cần được giải thích rõ mục đích, nội dung tham vấn và được hỗ trợ kịp thời trong quá trình bày tỏ ý kiến.

Sau khi kết thúc tham vấn, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổng hợp đầy đủ ý kiến; nghiên cứu tiếp thu những nội dung phù hợp để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo, đồng thời giải trình đối với những ý kiến không được tiếp thu. Việc phản hồi có thể thực hiện thông qua diễn đàn, hội nghị, tọa đàm, điện thoại, môi trường mạng, phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi văn bản đến trường học, cộng đồng, địa phương nơi tổ chức lấy ý kiến. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng được giao tham gia giám sát việc lấy ý kiến, tiếp thu và phản hồi.

Các quy định pháp luật đã tạo hành lang tương đối đầy đủ để đưa tiếng nói của trẻ em vào quá trình xây dựng chính sách, từ xác định nội dung cần tham vấn, trách nhiệm của cơ quan soạn thảo đến quy trình lấy ý kiến, tổng hợp, giải trình và phản hồi. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng lấy ý kiến mang tính hình thức, thiếu thông tin hoặc không có phản hồi sau tham vấn. Chỉ khi trẻ em được tham gia tự nguyện, bình đẳng, an toàn và ý kiến của các em được xem xét thực chất, quyền tham gia mới thực sự trở thành một phần của quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách.