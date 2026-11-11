Lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050

Tại hội nghị, đại diện liên danh tư vấn trình bày khái quát Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050. Theo đó, phạm vi quy hoạch có quy mô diện tích 20.100 ha.

Trong đó, phân khu xây dựng Trung tâm Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau có quy mô khoảng 2.100 ha, là khu vực trung tâm phát triển, được giới hạn từ phía Nam trục đường Hồ Chí Minh ra biển Đông với chiều rộng khoảng 2 km, kéo dài từ ấp Khai Long, xã Đất Mũi đến hết diện tích Công viên Văn hoá Du lịch Mũi Cà Mau, khoảng 15 km.

Đại biểu và đông đảo người dân tham dự hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050.

Ranh giới lập quy hoạch gồm: phía Bắc giáp ranh giới Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thuộc xã Đất Mới; phía Đông giáp tuyến đường huyện 73; phía Tây giáp vịnh Thái Lan; phía Nam giáp biển Đông. Quy hoạch được lập cho giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Ông Phạm Anh Tuấn, đại diện liên danh tư vấn, trình bày tổng quan Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thông tin: “Việc lập Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050 nhằm định hướng tổ chức không gian, hạ tầng và các hoạt động phát triển du lịch một cách đồng bộ, khai thác hợp lý các giá trị đặc trưng của khu vực, đồng thời tạo cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng điểm đến”.

“Định hướng quan trọng hiện nay của tỉnh là phát triển Mũi Cà Mau trở thành Khu du lịch quốc gia có sức hấp dẫn, có khả năng kết nối với các điểm đến trong tỉnh và khu vực, phát triển trên nền tảng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn tài nguyên và các giá trị đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc” - ông Lý Vỹ Triều Dương nhấn mạnh.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thông tin về định hướng lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050.

Theo định hướng, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau sẽ khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, hình thành các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, gắn với yếu tố xanh, bền vững và những giá trị đặc trưng về văn hoá, sinh thái của khu vực. Qua đó, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, đồng thời bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đặc biệt, quy hoạch hướng đến tạo không gian, sản phẩm và dịch vụ có sự kết nối với các điểm đến của tỉnh Cà Mau, vùng đồng bằng sông Cửu Long và trung tâm TP Hồ Chí Minh trên nguyên tắc hình thành chuỗi sản phẩm, hạn chế cạnh tranh không cần thiết và trùng lặp về sản phẩm, dịch vụ.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương như: phạm vi, ranh giới quy hoạch; giải pháp đối với diện tích đất lâm nghiệp; kế hoạch phát triển sau khi quy hoạch được phê duyệt; điều kiện sinh kế cho người dân; định hướng cụ thể các vùng phát triển sản phẩm, loại hình du lịch và những công trình thiết yếu phục vụ phát triển du lịch gắn với nâng cao đời sống người dân.

Ông Cao Văn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ hơn các khu vực phát triển sau quy hoạch, điều kiện sinh kế của người dân và định hướng phát triển sản phẩm du lịch.

Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư nhằm hoàn thiện đồ án, hướng đến phát triển khu vực quy hoạch trở thành Khu du lịch quốc gia, điểm đến hấp dẫn của tỉnh Cà Mau và vùng Tây Nam Bộ, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với du lịch sinh thái rừng ngập mặn, văn hoá vùng miền Tây sông nước, du lịch biển đảo và tham quan.

Qua đó, góp phần đưa Cà Mau trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái sông nước, rừng ngập mặn hàng đầu cả nước; bảo đảm thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.