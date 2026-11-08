Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch tổng mặt bằng chợ Phước Thái

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang đang tổ chức niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự thảo Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) chợ Phước Thái. Thời gian kết thúc lấy ý kiến trước ngày 19-11.

Một góc chợ Phước Thái.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là cộng đồng dân cư thuộc Tổ dân phố 1 Trường Sơn, phường Nam Nha Trang. Hồ sơ lấy ý kiến gồm thuyết minh và bản vẽ dự thảo quy hoạch tổng mặt bằng chợ Phước Thái, được niêm yết công khai tại Hội trường tổ dân phố. Người dân có thể nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến bằng phiếu và gửi về Tổ trưởng Tổ dân phố 1 Trường Sơn để tổng hợp, chuyển đến Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường.

Theo hồ sơ thuyết minh, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 1,28ha, phía bắc giáp đường Trường Sa, phía nam giáp đường Phước Long, phía đông giáp đường Võ Thị Sáu và phía tây giáp khu dân cư hiện hữu. Hiện trạng khu vực có chợ Phước Thái và các dãy nhà ở liền kề được xây dựng với mật độ cao, hệ thống đường giao thông tiếp cận chợ còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Dự thảo quy hoạch đề xuất chỉnh trang khu vực chợ, tổ chức lại không gian sử dụng đất và hệ thống giao thông nội bộ, tạo cơ sở quản lý đất đai, hoạt động xây dựng và triển khai các dự án đầu tư theo quy hoạch. Theo phương án được đề xuất lựa chọn, tổng diện tích quy hoạch hơn 12.809m², trong đó đất nhà liền kề khoảng 7.745,66m², đất chợ 4.662,88m² và đất giao thông 401,29m². Các tuyến đường giao thông vào chợ và lối đi nội bộ được định hướng mở rộng với bề rộng tối thiểu 4m nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, ngày 4-9-2026, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến đại diện các hộ dân về 2 phương án quy hoạch. Có 133/172 hộ dân dự kiến bị ảnh hưởng tham gia, trong đó 130 hộ lựa chọn phương án 2, chiếm 97,74% số phiếu thu về. Trên cơ sở kết quả này, đơn vị lập quy hoạch kiến nghị lựa chọn phương án 2 để hoàn thiện hồ sơ.

Việc tiếp tục công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư nhằm tiếp nhận các ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo, làm cơ sở hoàn thiện quy hoạch tổng mặt bằng chợ Phước Thái theo quy định.