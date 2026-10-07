Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu vực Nà Chuông Bình Cằm

Dự hội nghị có đại diện khu dân cư khối 16, khối Nà Chuông, khối Phai Duốc, phường Đông Kinh và đại diện các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, khu vực trên đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trải qua quá trình phát triển, cần có những sự điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày phần đánh giá nội dung điều chỉnh

Theo phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đối với 4 khu vực với tổng diện tích khoảng 16,02 ha. Cụ thể, khu vực số 1 có quy mô 5,25 ha được điều chỉnh một phần đất hiện trạng sang đất giao thông để làm đường dẫn vào khu đất tái định cư của dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn (cũ).

Khu vực số 2 có quy mô 2,99 ha được thực hiện điều chỉnh đất cây xanh, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật để triển khai nhà máy nước mặt sông Kỳ Cùng kết hợp với hệ thống cây xanh để bảo vệ môi trường.

Khu vực số 3 có quy mô 2,79 ha có vị trí gần hồ Bó Chuông sẽ thực hiện điều chỉnh một phần đất hỗn hợp để xây dựng bãi đỗ xe buýt Mai Pha, bố trí không gian kiến trúc hiện đại.

Khu vực số 4 có quy mô 4,99 ha, việc điều chỉnh được thực hiện với toàn bộ đất quy hoạch bãi đỗ xe và một phần đất hỗn hợp, chuyển thành đất giáo dục để mở rộng diện tích xây dựng Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Người dân theo dõi bản đồ điều chỉnh quy hoạch cục bộ

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày các nội dung điều chỉnh và phân tích, đánh giá hiệu quả của việc điều chỉnh quy hoạch đối với phát triển cơ sở hạ tầng khu vực. Đại diện khu dân cư tại các khối trên địa bàn phường cơ bản nhất trí với các nội dung hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu khu vực Nà Chuông Bình Cằm tỷ lệ 1/2.000 được niêm yết tại UBND phường Đông Kinh.