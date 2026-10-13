Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Tham dự có đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nùng Trí Cao và phường Thục Phán; 190 hộ dân thuộc diện dự kiến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trên địa bàn 2 phường.

Người dân nghe thông tin về triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 3.244 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h; tổng chiều dài khoảng 38,56 km, không bao gồm đoạn tuyến qua thị trấn Xuân Hòa (cũ) nay là xã Trường Hà và đoạn qua thị trấn Nước Hai (cũ) nay là xã Hòa An; đi qua địa bàn các xã: Trường Hà, Hà Quảng, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng và 2 phường: Nùng Trí Cao, Thục Phán. Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.252.466 m². Công tác chuẩn bị được thực hiện từ năm 2026, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, cửa khẩu biên giới và Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.

Tại hội nghị, đa số các hộ dân bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước chủ trương đầu tư dự án, đồng thời, mong muốn công trình sớm được triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra. Các ý kiến tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; xác định rõ mốc giới thu hồi đất và sớm thông tin cụ thể phương án triển khai để người dân chủ động chuẩn bị; một số hộ băn khoăn về phương án tái định cư, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bố trí tái định cư tại chỗ, đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ để người dân nắm bắt, đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Đề nghị việc kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu cần chính xác, công khai, minh bạch; việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng; mức bồi thường cần phù hợp với quy định hiện hành và sát với giá trị thị trường, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp sau khi thu hồi đất.