Lấy ý kiến chuyên gia về quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Đền Hùng

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng thời kỳ 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện căn cứ pháp lý, tên gọi và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; bổ sung yêu cầu bảo tồn cảnh quan, khảo cổ và hệ sinh thái; giải quyết vấn đề dân cư, đất đai gắn với quyền lợi và sinh kế cộng đồng; tổ chức hạ tầng giao thông trên cơ sở sức chịu tải và an toàn lễ hội.

Đặc biệt, các đại biểu gợi mở nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa và khai thác tiềm năng du lịch quanh năm của Khu di tích lịch sử Đền Hùng gắn với ứng dụng công nghệ phù hợp; bảo đảm nguồn lực, phân kỳ đầu tư và xác định rõ trách nhiệm thực hiện.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tâm huyết tại hội thảo.

Các đại biểu kiến nghị cần làm rõ phạm vi, ranh giới vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu du lịch quốc gia Đền Hùng và không gian văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch liên quan, đề xuất giải pháp phối hợp quản lý, kiểm soát đô thị hóa quanh di tích.

Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là đặt nhiệm vụ bảo vệ giá trị cội nguồn dân tộc, yếu tố gốc của di tích, cảnh quan và thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lên hàng đầu. Mọi phương án phát triển du lịch, xây dựng công trình mới và tổ chức hạ tầng cần được đánh giá thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển bền vững và lợi ích chính đáng của cộng đồng địa phương.

Chuyên gia Tổng hội Xây dựng đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Các ý kiến phản biện, đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện báo cáo kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét để triển khai các bước tiếp theo.