Lấy ý kiến các dự án luật lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường trình Quốc hội khóa XVI

Tham dự có các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo luật.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu xây dựng và những nội dung trọng tâm của các dự án luật, gồm: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đề nghị quy định linh hoạt việc sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; bổ sung chế tài đối với hành vi giả mạo hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; làm rõ tiêu chí xác định di tích xuống cấp và thống nhất thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã trong phối hợp kiểm tra, cung cấp thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, kiến nghị thống nhất cách tính thời hạn thông báo của cơ quan báo chí theo ngày làm việc; sớm xây dựng, liên thông hệ thống dữ liệu quản lý thông tin báo chí giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, cập nhật thông tin.

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí phân loại dự án, phạm vi thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; bổ sung cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho các tỉnh miền núi, biên giới trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quan trắc và xử lý ô nhiễm. Cần quy định rõ quy trình xác định địa điểm đổ chất thải xây dựng, xử lý số liệu quan trắc tự động vượt quy chuẩn và việc tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất ban đầu, trong đó có sản xuất nhỏ lẻ; làm rõ, thống nhất các khái niệm về cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Đề xuất nghiên cứu cơ chế giao một cơ quan làm đầu mối quản lý tập trung, thống nhất, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả từ Trung ương đến địa phương; xem xét quy định về thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Mạc Kiên ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát dự thảo, tập trung làm rõ những quy định còn vướng mắc, chưa thống nhất hoặc khó triển khai trong thực tiễn, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, tiếp thu để tham gia đóng góp vào quá trình hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.