Lấy ý kiến bổ sung chính sách hỗ trợ người dân bị thu hồi đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo truyền thông dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32, ngày 29-4-2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định một số nội dung, biện pháp hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Khu vực đất phường Nam Nha Trang và phường Nha Trang.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tập trung vào 5 nhóm đối tượng.

Cụ thể gồm: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1-7-2014 nhưng không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, được UBND cấp xã xác nhận không tranh chấp, đang sử dụng ổn định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1-7-2014 mà đã sử dụng đất ổn định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Trường hợp đất đang sử dụng có nguồn gốc là sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng đã lấn, chiếm và tự chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 1-7-2014 mà đã sử dụng đất ổn định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Trường hợp diện tích đất trong lộ giới, hành lang bảo vệ các công trình công cộng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai và người sử dụng đất thực tế đang sử dụng phần diện tích đất này khi Nhà nước thu hồi.

Trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp nhưng hộ gia đình, cá nhân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở trước ngày 1-7-2014 (xem xét giải quyết hỗ trợ về giá đất ở và phải trừ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất).

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường https://snnmt.khanhhoa.gov.vn/ đóng góp ý kiến từ ngày 5-11-2026 đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định.