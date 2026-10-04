Lấy xương ống cắm sâu trong phế quản bệnh nhân cao tuổi ở Nghệ An

Ngày 3/10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa nội soi can thiệp lấy dị vật đường thở cho người bệnh 68 tuổi.

Theo đó, khoảng 2 tuần trước nhập viện, người bệnh ho khạc đờm đục, đau ngực, sốt cao liên tục. Do câm bẩm sinh, người bệnh không thể cung cấp thông tin về tiền sử hóc, sặc.

Mảnh xương ống được các bác sĩ gắp ra khỏi phế quản bệnh nhân.

Sau một tuần điều trị tại cơ sở y tế ban đầu không cải thiện, CT ngực phát hiện toàn bộ thùy dưới phổi phải bị đông đặc, kèm giãn phế quản và dị vật tại phế quản trung gian. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại đây, nội soi cho thấy dị vật nằm sâu trong phế quản, được tổ chức hạt bao quanh, gần như bít kín lòng phế quản. Phía dưới vị trí tắc có nhiều ổ mủ.

Ngay sau đó, ê-kíp nội soi can thiệp phối hợp với gây mê hồi sức kiểm soát đường thở, gắp thành công mảnh xương ống kích thước khoảng 2 x 1cm. Các bác sĩ đồng thời bơm rửa, làm sạch dịch mủ.

Hiện, người bệnh hết sốt, tình trạng nhiễm trùng cải thiện rõ, giảm ho và đã được xuất viện.

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