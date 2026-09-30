Lấy việc hỗ trợ nâng cao thu nhập cho nông dân làm thước đo hoạt động hội

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Tố Tâm

Trong quý III, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo hội nông dân các cấp triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong đó một số kết quả nổi bật như: có 13 nội dung chỉ tiêu thi đua đạt hoặc vượt 100% kế hoạch năm; công tác hội và phong trào nông dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng tổ chức hội có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao năng lực hoạt động của các cấp hội.

Mặt khác, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã chủ động triển khai các dự án vay vốn từ nguồn ngân sách thành phố năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống hội viên, nông dân.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Tố Tâm

Trong quý IV, Hội Nông dân thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống hội; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản. Mặt khác, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và củng cố hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ đề nghị: Từng lĩnh vực và từng hội nông dân xã, phường phải rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu được giao; lập danh sách chỉ tiêu còn thiếu, khối lượng còn phải thực hiện, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Tiếp tục củng cố tổ chức hội, nâng chất lượng hoạt động cơ sở và triển khai đầy đủ các quy định mới của Trung ương hội; đặt hiệu quả hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và nâng thu nhập làm thước đo quan trọng của hoạt động hội.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tố Tâm

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cũng đề nghị nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn tín dụng, công tác chuyển đổi số phải đi vào công việc hằng ngày và tạo ra kết quả đo đếm được.