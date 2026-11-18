Chiều 18.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”.

Hội thi nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố; gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Sau 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng, gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 3 giải phụ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Tại hội thi, các đội đã trải qua 3 phần thi gồm “Dấu ấn Công an Thủ đô”, “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” và “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ”.

Mỗi phần thi mang đến cách tiếp cận riêng, thể hiện sự đầu tư về nội dung, hình thức dàn dựng cũng như khả năng vận dụng quy định vào các tình huống thực tế.

Đánh giá về chất lượng hội thi, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Trưởng ban Giám khảo ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu của các đội tuyển.

Nhiều phần thi có ý tưởng mới, cách dàn dựng hấp dẫn, nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn. Việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để chuyển tải quy định vốn mang tính nguyên tắc đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn, giúp thông điệp về văn hóa ứng xử trở nên dễ hiểu, dễ tiếp nhận, có khả năng lan tỏa rộng rãi.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp đánh giá chất lượng hội thi

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư tâm huyết của 21 đội tuyển, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đơn vị phối hợp.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuân, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh, văn hóa không thể hình thành chỉ bằng những quy định hay lời kêu gọi, mà phải được bồi đắp từ nhận thức, nuôi dưỡng trong môi trường công tác và thể hiện qua hành động thường xuyên. Đối với lực lượng Công an, điều này được phản ánh trong kỷ luật, tác phong, phương pháp làm việc, cách ứng xử với đồng chí, đồng đội và đặc biệt là thái độ, trách nhiệm trước Nhân dân.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân phát biểu

Để phát huy hiệu quả hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Quy tắc ứng xử cần được đưa vào nền nếp quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, vị trí công tác, gắn với trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới. Phòng PX03 chủ trì, phối hợp với các đơn vị phổ biến, hướng dẫn khai thác Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video.

Từ những ý tưởng, kinh nghiệm và sản phẩm của hội thi, Công an thành phố cũng nghiên cứu xây dựng bộ phim tình huống gồm các video ngắn có nhân vật, câu chuyện xuyên suốt. Mỗi tập tập trung truyền tải một chuẩn mực hoặc tình huống ứng xử cụ thể, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp cận và vận dụng.

Một yêu cầu quan trọng khác là mở rộng sức lan tỏa của Quy tắc ứng xử từ trong lực lượng ra cộng đồng xã hội. Thông qua báo chí, truyền thông và các nền tảng số, thông điệp về văn hóa ứng xử cần được phổ biến rộng rãi để Nhân dân hiểu rõ hơn những chuẩn mực mà lực lượng Công an Thủ đô hướng tới, đồng thời đồng hành, giám sát và ghi nhận chuyển biến tích cực.

Hội thi khép lại, nhưng việc thực hiện các quy tắc ứng xử vẫn là yêu cầu thường xuyên đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ lời nói, thái độ đến tác phong trong công việc và tiếp xúc với Nhân dân, mỗi hành động cụ thể đều góp phần tạo nên hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô kỷ luật, tận tụy, gần gũi và trách nhiệm.

Đó cũng là những yếu tố góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô theo phương châm “bản lĩnh - trí tuệ - nhân văn - thanh lịch - hiện đại”, đồng thời bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.