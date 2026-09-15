Lấy tiền của chủ tàu đánh bạc rồi phao tin tàu cháy, chìm

Huỳnh Trung Hào là tài công làm thuê cho ông M.. Ngày 29/4/2025, ông M. giao cho Hào 3 cọc tiền với tổng số tiền là 560 triệu đồng để mang ra giao lại cho các chủ bè thu mua ở đảo Nam Du.

Trên đường di chuyển qua vùng biển Kiên Hải, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã mở 1 cọc tiền trị giá là 450 triệu đồng, lấy 10 triệu đồng bỏ vào túi quần. Số tiền còn lại trong cọc tiền này (440 triệu đồng) Hào dùng để trả nợ, nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng và đã thua hết.

Đến khoảng 3h ngày 30/4/2025, tàu mà Hào đi bất ngờ gặp sự cố cháy và chìm trên biển. Hào cùng thuyền viên được cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Tận dụng sự việc này, Hào nói dối ông M. rằng toàn bộ số tiền mà ông M. đưa đã bị cháy và chìm mất. Đến trưa cùng ngày, Hào dùng 10 triệu đồng đã lấy của ông M. trước đó nhờ chị K. chuyển vào tài khoản gửi về cho gia đình.

Thấy xấp tiền bị ướt nước bất thường, chị K. nghi ngờ nên báo cho ông M. biết. Biết chuyện, ông M. trình báo vụ việc đến cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hào thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của ông M. để trả nợ và nạp tiền đánh bạc trực tuyến.