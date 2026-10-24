Lấy thực hành là thước đo thi đua, khơi dậy sức sáng tạo

Những sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng

Tại nhà xưởng B01 Đồng Vàng thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải, anh Thân Văn Đại (sinh năm 1985), nhân viên Phòng Sản xuất luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu những giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành dây chuyền. Năm 2024, anh Đại tham gia đề xuất sáng kiến “Chương trình gộp trạm thao tác quét qua trạm kiểm tra ngoại quan sản phẩm và trạm quét các mã phụ kiện”. Giải pháp đoạt giải Ba cuộc thi “Đề án cải thiện” của công ty tại khu vực nhà xưởng Đồng Vàng, với giá trị làm lợi ước tính 2,2 tỷ đồng mỗi năm.

Anh Thân Văn Đại luôn chủ động tìm tòi, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất.

Năm 2025, anh tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và áp dụng “Hệ thống sắp xếp định vị công nhân thông minh”. Sáng kiến này ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để cập nhật, đối chiếu và phân tích dữ liệu kỹ năng của người lao động. Qua đó hỗ trợ bố trí nhân lực đúng kỹ năng, vị trí và thời điểm. Thay vì phụ thuộc nhiều vào thao tác sắp xếp thủ công, hệ thống giúp giảm sai sót, rút ngắn thời gian điều phối và nâng cao tính chủ động trước những biến động của kế hoạch sản xuất. Được triển khai tại nhà xưởng có khoảng 1,5 nghìn lao động trực tiếp, sáng kiến mang lại giá trị làm lợi ước tính hơn 3,3 tỷ đồng mỗi năm. Hiệu quả không chỉ nằm ở con số chi phí tiết kiệm được mà còn thể hiện ở khả năng nâng cao năng suất, cải thiện phối hợp giữa các bộ phận và từng bước số hóa công tác quản trị nhân lực.

Cũng với cách tiếp cận từ những vấn đề cụ thể trong sản xuất, chị Đỗ Thị Trang (sinh năm 1989), Trưởng Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp 4, Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (phường Hiệp Hòa), đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm. Đặc thù ngành may đòi hỏi sự chính xác ở từng công đoạn, trong khi yêu cầu về tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Bởi vậy, chị Trang đã tìm tòi và đề xuất nhiều giải pháp như: Cải tiến công đoạn trên mẫu xoa túi, bo chặn viền lật đường may, đút đệm ngực áo Bra bằng pít tông hơi,…

Mới đây, chị tiếp tục nghiên cứu, chế tạo đệm ép miệng túi, bản túi nhằm giảm thao tác, nâng cao chất lượng. Đồng thời chế tạo thước đo bằng nhựa chuyên dụng cho mã hàng 401, giúp thống nhất cách đo giữa các bộ phận, bảo đảm thông số sản phẩm. Các sáng kiến được áp dụng góp phần rút ngắn thời gian thao tác, nâng cao năng suất mà vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm; mỗi năm, giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng.

Đưa phong trào thi đua đi vào thực chất

Để ngày càng có nhiều sáng kiến, các cấp công đoàn thành phố Bắc Ninh chú trọng đổi mới cách thức tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua theo hướng gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và lợi ích thiết thực của người lao động. Trọng tâm là chuyển từ vận động chung sang khuyến khích hành động cụ thể, lấy hiệu quả công việc, chất lượng sáng kiến và sự tiến bộ của người lao động làm căn cứ đánh giá.

Chị Đỗ Thị Trang trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, trong 5 năm (từ 2021 đến nay), các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức cho gần 979,2 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập được gắn với các chuyên đề, sinh hoạt chính trị và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, đã có hơn 5,2 nghìn lượt tập thể, 712,6 nghìn lượt cá nhân đăng ký thực hiện hơn 766,5 nghìn việc làm theo.

Việc học tập và làm theo Bác được gắn với các chuyên đề, sinh hoạt chính trị và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, đã có hơn 5,2 nghìn lượt tập thể, 712,6 nghìn lượt cá nhân đăng ký thực hiện hơn 766,5 nghìn việc làm theo.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Vân Trung), nội dung học tập và làm theo Bác được triển khai thông qua sinh hoạt công đoàn, tuyên truyền nội bộ và các phong trào thi đua gắn với lao động sản xuất; thu hút từ 80-90% đoàn viên tham gia. Theo anh Bùi Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty, hằng quý, công đoàn phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổng hợp danh sách công nhân tiêu biểu, khen thưởng người lao động có sáng kiến, tạo điều kiện để họ chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích đồng nghiệp học hỏi, vận dụng những cách làm phù hợp.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sungwoo Vina (Khu công nghiệp Đình Trám), phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những mục tiêu rõ ràng. Để duy trì kết quả, Công đoàn công ty phối hợp triển khai các mô hình “Chuyền sản xuất kiểu mẫu”, “Công nhân 5S”, “Làm việc đúng giờ - đúng quy trình - đúng chất lượng”. Năm 2025, doanh nghiệp có 100 sáng kiến cải tiến được áp dụng, giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Trong đó, lấy thực hành là thước đo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu "nói đi đôi với làm", khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, gắn chuyển đổi số trong tuyên truyền và tăng cường kiểm tra thực chất, phát huy vai trò giám sát. Phát huy thành quả quan trọng của Chỉ thị 05, lấy đó làm bài học kinh nghiệm quý báu trong triển khai Chỉ thị 07, thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, trực quan, ứng dụng công nghệ số…

Đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào các phong trào thi đua, lấy số lượng và chất lượng sáng kiến, hiệu quả cải tiến, việc chấp hành kỷ luật, an toàn lao động và sự tiến bộ của người lao động làm căn cứ đánh giá. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở trong phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, nhân rộng điển hình cho công nhân lao động trực tiếp. Mục tiêu hướng tới là để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, văn hóa an toàn, thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.