Khối u tăng sinh nhiều mạch máu, bao quanh các mạch máu lớn khiến quá trình bóc tách tiềm ẩn nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật cho người bệnh sau khi lấy thành công khối u máu hiếm gặp. Ảnh: TTXVN phát

Người bệnh N.T.V (sinh năm 1996, trú xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng) nhập viện sau khoảng một tháng xuất hiện triệu chứng đau tức ngực, tê tay trái. Qua thăm khám, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và PET/CT, các bác sĩ phát hiện khối u lớn ở vùng trung thất trước.

Khối u liên quan mật thiết với nhiều mạch máu quan trọng như, động mạch cảnh chung trái, động mạch dưới đòn trái, thân động mạch cánh tay đầu và tĩnh mạch vô danh. Hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc, len lỏi quanh các cấu trúc này gây khó khăn cho việc tiếp cận, bóc tách.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ mở qua đường giữa xương ức để cắt bỏ khối u. Phương pháp nội soi không được lựa chọn do kích thước khối u lớn và mối liên quan phức tạp với các mạch máu quan trọng.

Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ chuyên khoa II Thân Trọng Vũ, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, nguy cơ chảy máu trong mổ rất cao do khối u tăng sinh nhiều mạch máu. Ê-kíp phải kiểm soát chặt chẽ từng bước bóc tách, phối hợp với bộ phận gây mê hồi sức, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nguồn máu để xử trí các tình huống phát sinh.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy trọn khối u, bảo toàn các cấu trúc mạch máu quan trọng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định, đây là u máu thể hang. Người bệnh phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại và được xuất viện sau 5 ngày.

Theo bác sĩ Thân Trọng Vũ, u máu thể hang ở trung thất là bệnh lý hiếm gặp. Việc chẩn đoán, điều trị đòi hỏi sự phối hợp giữa các chuyên khoa, nhất là khi khối u có kích thước lớn, tăng sinh mạch máu và bao quanh các cấu trúc quan trọng. Đây là lần đầu Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công trường hợp u máu thể hang trung thất kích thước lớn với hệ thống mạch máu tăng sinh, len lỏi phức tạp giữa các mạch máu lớn.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân đi khám khi có biểu hiện đau tức ngực kéo dài, tê bì tay hoặc những triệu chứng bất thường khác để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.