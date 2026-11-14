'Lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo quan trọng nhất'

Sáng 14/11, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (6/12/1976 - 6/12/2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Khánh Hòa.

Tham dự buổi lễ còn có ông Quảng Văn Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Tiến Phúc – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Văn Bá – Tổng Biên tập Báo VietNamNet.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Cùng với đó, đông đảo thầy cô từng công tác tại trường, cùng học sinh và cựu học sinh.

Thứ trưởng Y Thông cùng đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham quan không gian trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: Xuân Ngọc

50 năm bền bỉ chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Tại buổi lễ, ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiền thân của trường là Trường Dự bị Đại học Phú Khánh, thành lập ngày 6/12/1976 theo quyết định của Hội đồng Chính phủ.

Đến năm học 1978-1979, trường bắt đầu đào tạo hệ dự bị đại học. Ngày 6/11/1989, trường chính thức mang tên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong 50 năm, trường đã đào tạo, bồi dưỡng 15.504 học sinh, trong đó 14.538 em được chuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, đạt tỷ lệ khoảng 94%. Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này, trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cán bộ khoa học, đóng góp cho quê hương, đất nước. Trong đó có ông Y Thông, hiện là Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo ông Thắng, giáo dục dự bị đại học không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập và khả năng thích ứng với môi trường mới, đặc biệt đối với học sinh vùng sâu, vùng xa. Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường chú trọng phát triển đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú. Những nỗ lực này được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Thời gian tới, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục dự bị đại học, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Các hoạt động sôi nổi trong ngày lễ kỷ niệm thành lập Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Nâng cao chất lượng giáo dục dự bị đại học dân tộc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đạt được trong suốt nửa thế kỷ qua.

Theo Thứ trưởng Y Thông, 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường gắn liền với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giá trị lớn nhất của giáo dục dự bị đại học dân tộc không chỉ nằm ở số học sinh được chuyển vào các cơ sở giáo dục đại học mà còn ở những cơ hội học tập được mở ra, những năng lực được bồi đắp và những con người trưởng thành để trở về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu. Ảnh: Xuân Ngọc

Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đặc biệt, các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn quan tâm, động viên, giúp học sinh vượt qua khó khăn, hình thành sự tự tin và khả năng thích nghi để tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Thứ trưởng Y Thông tặng hoa và quà cho nhà trường. Ảnh: Xuân Ngọc

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, cùng nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thứ trưởng Y Thông đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và nâng cao chất lượng giáo dục dự bị đại học dân tộc, lấy sự tiến bộ và khả năng tiếp tục học tập của học sinh làm thước đo quan trọng nhất. Đổi mới hoạt động dạy học phù hợp với đặc điểm từng đối tượng; chú trọng phát triển năng lực tự học, khả năng thích nghi và trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết để học sinh học tập thành công ở bậc đại học.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết; đồng thời đẩy mạnh đổi mới quản trị nhà trường. Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, khuyến khích đổi mới, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với chất lượng và hiệu quả công việc.

Thứ ba, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nhân văn, an toàn và lành mạnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, rèn luyện kỹ năng và ý thức tự quản cho học sinh, nhất là trong môi trường nội trú; tạo điều kiện để các em phát triển hài hòa về kiến thức, nhân cách và năng lực.

Thứ tư, chủ động chuẩn bị các điều kiện phát triển nhà trường trong giai đoạn mới. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện điều kiện hoạt động và nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Y Thông cũng mong muốn nhà trường tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; duy trì sự gắn bó với các thế hệ cán bộ, nhà giáo và cựu học sinh, coi đây là nguồn lực tinh thần quý báu cho sự phát triển lâu dài.

Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Y Thông đã trao cho thầy Hoàng Trọng Ngô (nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang) huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, tập thể cùng nhiều cá nhân của trường đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng khen cho nhà trường.