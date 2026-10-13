Lấy sự thuận lợi của doanh nghiệp làm thước đo điều hành

Tại Thái Nguyên, việc phát huy vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cụ thể hóa tinh thần đồng hành bằng những kết quả thiết thực.

Xác định phát triển bền vững phải bắt đầu từ chất lượng môi trường đầu tư, tỉnh Thái Nguyên kiên trì ưu tiên hoàn thiện thể chế, cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh và tập trung đầu tư hạ tầng công nghiệp theo hướng hiện đại. Ảnh: T.L

Tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức mới đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cấp, ngành chủ động nhận diện, tháo gỡ khó khăn, không chờ doanh nghiệp kiến nghị mới giải quyết; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn và thuận lợi. Tinh thần “6 rõ”, nói đi đôi với làm, lấy mức độ thuận lợi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành được nhấn mạnh.

Chỉ đạo này đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết dứt điểm; nội dung vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ.

Tinh thần đồng hành được thể hiện qua tiến độ và kết quả công việc cụ thể. Các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng và tiếp cận nguồn lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, chi phí sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, cải cách hành chính hướng đến rút ngắn thời gian xử lý, công khai quy trình và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan. Mỗi thủ tục được giải quyết đúng hạn, mỗi khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng với cải thiện quy trình giải quyết công việc, việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần được quan tâm. Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2026-2030.

Để chính sách phát huy hiệu quả, các cơ quan liên quan phải hướng dẫn rõ ràng, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuận tiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Đồng hành với doanh nghiệp cũng là trách nhiệm từ hai phía. Chính quyền tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm tính minh bạch và nhất quán trong thực thi chính sách; doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, tuân thủ pháp luật và chăm lo quyền lợi người lao động.

Cùng với đó, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài sẽ mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất tại địa phương.

Chất lượng điều hành được khẳng định qua hiệu quả giải quyết công việc và những chuyển biến cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi chính quyền nâng cao trách nhiệm phục vụ, doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tuân thủ pháp luật, mối quan hệ đồng hành sẽ tạo sức cộng hưởng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy kinh tế Thái Nguyên phát triển bền vững.