Lấy sự hài lòng người dân là thước đo chính quyền phục vụ

Lãnh đạo xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai, nắm bắt tình hình sản xuất trong nhân dân. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Tại Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 một lần nữa định hướng: Xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng số.

Vì nhân dân phục vụ

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, nhiều địa phương tại thành phố Đồng Nai đã triển khai các cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Trong đó, nhiều xã, phường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính.

Lãnh đạo xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai thường xuyên tham gia sinh hoạt ở cơ sở để nắm tình hình. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Một số nơi thành lập các tổ "chính quyền phục vụ tận nhà", để hỗ trợ người già, người yếu thế làm giấy tờ. Cũng có nơi bố trí Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động đến các thôn, ấp vừa phục vụ nhân dân, vừa tiếp nhận phản ánh của dân để có biện pháp xử lý nhanh, minh bạch.

Xã Bù Đăng là địa phương có 18% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Do thiếu hiểu biết cho nên nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Bù Đăng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. (Ảnh: BĐ)

Người dân cũng gặp trở ngại trong việc thực hiện các quyền về đất đai như chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, thừa kế hoặc đầu tư mở rộng sản xuất... Qua rà soát, xã Bù Đăng xác định danh sách 1.309 hộ dân, với tổng số 2.117 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Thực tế cho thấy, để hoàn thiện được một bộ hồ sơ nộp vào Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó, địa phương đã quyết liệt triển khai dữ liệu phục vụ nhân dân và xây dựng Đề án hỗ trợ Nhân dân lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu”.

Nhờ thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều hộ dân ở Bù Đăng được chính quyền hỗ trợ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (Ảnh: BĐ)

Xã Bù Đăng là địa phương có 18% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Do thiếu hiểu biết cho nên nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Người dân cũng gặp trở ngại trong việc thực hiện các quyền về đất đai như chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, thừa kế hoặc đầu tư mở rộng sản xuất... Qua rà soát, Bù Đăng xác định danh sách 1.309 hộ dân, với tổng số 2.117 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Người dân được đại diện xã Bù Đăng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhà. (Ảnh: BĐ)

Ông Lê Đức Tú, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng, cho biết, để triển khai nhiệm vụ này, xã đã lập 9 tổ lưu động, mỗi tổ từ 8 thành viên trở lên, gồm cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, cán bộ thôn, tổ công nghệ số cộng đồng, giáo viên...

Khi cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, vợ chồng ông Điểu Kron ở Bù Đăng không giấu được niềm vui. Ông Điểu Kron chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được thôn, lãnh đạo xã quan tâm hỗ trợ đo đạc, hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ và được cán bộ mang sổ trao tận nhà”.

Nhiều tuyến đường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đồng Nai được đầu tư hoàn chỉnh. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Ông Điểu Brát (thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng) có hơn 1 sào đất nhưng nhiều năm không dám đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì ngại đi lại và không hiểu rõ về thủ tục, giấy tờ. Ông Điểu Brát chia sẻ: "Được cán bộ thôn, xã đến tận nơi hỗ trợ và trao tận tay cuốn 'sổ đỏ', tôi cảm thấy rất bất ngờ và biết ơn, gia đình vô cùng hạnh phúc. Có 'sổ đỏ' cũng giúp gia đình yên tâm hơn, có thể dùng để đi vay vốn mượn làm ăn phát triển kinh tế gia đình".

Lắng nghe tiếng nói nhân dân

Với tinh thần đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo xã Thọ Sơn trực tiếp khảo sát việc tuyến đường liên xã (Đăk Nhau, Thọ Sơn thuộc thành phố Đồng Nai) và Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) xuống cấp nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ Sơn Trần Văn Phương cho biết: “Đây là vấn đề dân sinh cấp thiết nên chúng tôi chỉ đạo Phòng Kinh tế xã tổng hợp các văn bản liên quan để lập các thủ tục trình xin chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai sớm sửa chữa tuyến đường này. Chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường được nâng cấp, giúp việc lưu thông của nhân dân xã Thọ Sơn nói riêng và nhân dân ba xã nói chung đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế các địa phương”.

Lãnh đạo xã Đak Nhau kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn xã. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Đak Nhau là xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Đồng Nai. Tại đây có 24 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50% dân số. Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, lãnh đạo xã Đak Nhau đã xuống từng thôn, ấp tiếp xúc với người dân. Qua lắng nghe ý kiến, nguyện vọng từ nhân dân để xây dựng định hướng phát triển cho địa phương.

Lãnh đạo xã Đak Nhau kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn xã. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Đak Nhau, cho biết: Trong giai đoạn vừa qua, xã Đak Nhau được đầu tư khoảng 500 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua đó tạo bước phát triển đột phá về hạ tầng ở xã vùng sâu, vùng xa. Ngoài giao thông nông thôn, các trường học được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn, trang thiết bị đầy đủ để các em học tập, vui chơi, nâng cao đức, trí, thể, mỹ.

Nhờ sát cơ sở, xã Đak Nhau đã định hướng đúng cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bù Đăng, kịp thời tháo gỡ khó khăn về giao thông ở Thọ Sơn đến chủ động lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng nhân dân tại Đak Nhau…, những cách làm cụ thể đang cho thấy sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở. Điểm chung là lấy nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách và hành động.

Đây cũng chính là từng bước cụ thể hóa yêu cầu đặt ra trong thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng số.