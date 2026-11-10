Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Quyết định số 6272/QĐ-BQP ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật

Quy chế gồm 6 chương, 25 điều, quy định về tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy chế không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia quy định của Luật Hải quan.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; cơ quan nhà nước có liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức, cá nhân được thuê hoặc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán tham gia thực hiện quy trình thu, nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác; tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

Nguyên tắc hoạt động:Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan, cán bộ, nhân viên có thẩm quyền. Quản lý tập trung, thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu đã có để thay thế giấy tờ trong hồ sơ, không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại thông tin đã được kết nối, chia sẻ. Trường hợp không khai thác được hoặc dữ liệu chưa chính xác, cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu bổ sung thông tin, giấy tờ cần thiết. Triển khai ki-ốt thông minh hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến nhưng không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của cơ quan chức năng.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, bảo đảm công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

Không phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan, cán bộ, nhân viên có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.

Quang cảnh Hội nghị bàn giao Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng từ Thanh tra Bộ Quốc phòng về Văn phòng Bộ Quốc phòng. (Ảnh minh hoạ: BQP)

Những hành vi không được làm

Về những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Quy chế nêu rõ, cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng không được thực hiện các hành vi sau đây:

Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;

Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu, dữ liệu cá nhân và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;

Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ, nộp các chi phí ngoài quy định của pháp luật;

Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở;

Yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu điện tử hoặc tài liệu đã được số hóa có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật, được kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra lại tính xác thực của thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được số hóa; các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện công vụ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được thực hiện các hành vi sau đây:

Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

Dùng các thủ đoạn khác để lừa dối, hối lộ cán bộ, nhân viên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, không có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, nhân viên, cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Xúc phạm uy tín của cơ quan có thẩm quyền; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, nhân viên, cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, không trung thực, không đúng pháp luật, không đúng thực tế với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, tổ chức, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính không được thực hiện các hành vi sau đây: Cản trở quá trình thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính; lừa dối cán bộ, nhân viên, cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, người thuê, người ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính;

Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu, dữ liệu cá nhân và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi; các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 6272/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2026, thay thế Quyết định số 3798/QĐ-BQP ngày 16/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.