Lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm

Nhân dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Mường É.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường É được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường É và Phổng Lập. Vận hành bộ máy theo mô hình mới, UBND xã có hơn 30 cán bộ, công chức làm việc tại 3 phòng chuyên môn cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ cốt lõi, xã đã đẩy mạnh số hóa dữ liệu và cải tiến quy trình thực thi công vụ. Bên cạnh việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ phụ trách, địa phương còn khuyến khích đội ngũ công chức chủ động tự học, linh hoạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số vào công việc, quyết tâm đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Lò Anh Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường É, cho biết: Đội ngũ cán bộ, công chức của xã đã chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức xử lý công văn, hồ sơ trên hệ thống quản lý văn bản điện tử, sử dụng thành thạo chữ ký số và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. UBND xã đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn về kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm an toàn thông tin và khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành.

Cán bộ xã Mường É trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Tại phòng Kinh tế và phòng Văn hóa - Xã hội, mỗi chuyên viên hiện phải kiêm nhiệm từ 1-2 lĩnh vực chuyên môn. Áp lực công việc rất lớn, song nhờ sự “đồng hành” của trợ lý ảo, công đoạn tra cứu văn bản pháp luật hay tổng hợp báo cáo đã trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi hơn. Việc ứng dụng công nghệ giúp số liệu trên các lĩnh vực được xử lý nhanh chóng, chính xác, tạo cơ sở vững chắc cho xã theo sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ về bước chuyển này, ông Lỗ Trường Giang, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết: Đặc thù công việc đòi hỏi xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn, nhất là mảng nông nghiệp và tài nguyên - môi trường. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các chuyên viên phải chủ động học hỏi, làm chủ các phần mềm chuyên ngành và công cụ AI. Nhờ AI phân tích số liệu, việc xây dựng báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã vừa được rút ngắn thời gian, vừa nâng cao tối đa độ chính xác.

Còn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, hiện nay, 100% chuyên viên đã ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, xã đang thực hiện 324 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó, có 126 thủ tục toàn trình trực tuyến. Tính đến hết tháng 8/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.100 hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân. Qua thống kê, có trên 95% hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%, không có hồ sơ quá hạn.

Cán bộ xã Mường É hướng dẫn nhân dân sử dụng ứng dụng VNeID đăng ký giải quyết thủ tục hành chính.

Anh Lò Văn Chung, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường É, chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã tự tìm hiểu các bước nộp và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng VNeID cùng các video và tài liệu hướng dẫn. Đồng thời, học hỏi thêm các bước số hóa hồ sơ, nhằm có kiến thức cơ bản để hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID tốt hơn.

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng chính quyền số, đồng thời, đảm bảo khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số cơ bản của người dân, UBND xã Mường É xác định việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng số đi trước làm nền tảng để hỗ trợ nhân dân tiếp cận với các dịch vụ số cơ bản và việc học tập kỹ năng số. Theo kết quả rà soát, hiện nay mạng lưới cáp quang đã được kéo đến tất cả các bản trong xã; 100% các bản được phủ sóng 4G. Xã đang phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông nhanh chóng phủ sóng 5G đến 100% các bản, tạo thuận lợi cho phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng.

Tập trung xây dựng chính quyền số, xã Mường É tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số ở địa phương; triển khai hiệu quả phong trào tự học trong cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng số, thay đổi tư duy số, văn hóa số và chủ động thích ứng với công nghệ mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được phân công phụ trách, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.