Cùng dự có lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Đồng Nai; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các cán bộ tham mưu công tác cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai khẳng định, ghi nhận vai trò quan trọng của lực lượng CAND đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của TP Đồng Nai nói chung và công tác CCHC tại TP Đồng Nai nói riêng. Theo đó, CCHC tiếp tục được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, góp phần đảm bảo ANTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định công nhận sáng kiến cho các đơn vị.

Tại hội nghị, Công an một số đơn vị, địa phương đã giới thiệu về những mô hình, sáng kiến đang triển khai để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công an TP Hồ Chí Minh giới thiệu mô hình Trạm Công dân số đưa các dịch vụ hành chính của lực lượng Công an đến gần với người dân hơn với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Lãnh đạo Cục CSGT cho biết, trang Fanpage, Facebook của lực lượng CSGT có lượng truy cập lớn nhất trong các đơn vị thuộc lực lượng Công an.

Thông tin về kết quả thực hiện CCHC của lực lượng CAND từ Ban tổ chức Hội nghị cho thấy, so với năm 2025, năm 2026 có 28 Công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, tăng 3 đơn vị. Có 48 Công an đơn vị, địa phương xếp loại tốt và 4 Công an đơn vị, địa phương xếp loại khá, tăng 2 đơn vị, địa phương. Đặc biệt năm nay không có Công an đơn vị, địa phương nào dừng lại ở mức hoàn thành nhiệm vụ trong công tác CCHC.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chỉ đạo tại hội nghị.

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong CAND đạt trên 99%. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính.

Qua đó cũng cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn ngành và sự tiến bộ vượt bậc của Công an các đơn vị, địa phương, xứng đáng với vai trò, vị thế cơ quan thường trực của Trung ương, của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Từ kết quả đã đạt được Bộ Công an đã khen tặng 18 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá kết quả CCHC, xác định chỉ số CCHC trong CAND. Đồng thời, Bộ Công an cũng công bố và trao các quyết định công nhận 17 sáng kiến CCHC cấp Bộ cho Công an 14 tỉnh, thành phố; ghi nhận các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả tạo động lực cho công tác CCHC trong CAND năm 2026.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, công tác CCHC trong lực lượng CAND năm 2026 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có những chuyển biến tích cực, thực chất. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ CCHC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, kết quả đánh giá cho thấy, có 21/34 Công an địa phương đạt mức xuất sắc, từ 93 điểm trở lên. Nhiều địa phương tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, công tác cải cách TTHC tiếp tục đạt những kết quả nổi bật. Bộ Công an đã cắt giảm, đơn giản hóa 123 TTHC và 3 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như PCCC, xuất nhập cảnh, lý lịch tư pháp. Qua đó, giảm hơn 60,8% thời gian giải quyết, 51,2% chi phí tuân thủ, ước tính tiết kiệm khoảng 4.080 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách TTHC nội bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng Công an cả nước đã triển khai đơn giản hóa 269/295 TTHC nội bộ, đạt 91,19%. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc được tăng cường. Đáng chú ý, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của lực lượng CAND đạt bình quân 99,04%. Những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen tặng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC. Xác định đây là nhiệm vụ của toàn đơn vị, không chỉ riêng của lực lượng tham mưu. Chủ động nghiên cứu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các phần mềm, sáng kiến có hiệu quả thiết thực, tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí nguồn lực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xác định rõ trách nhiệm từng cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, liên thông, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và giải quyết TTHC. Tiếp tục tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

“Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới phương pháp xác định chỉ số CCHC và đo lường sự hài lòng theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch. Phải coi sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng đánh giá chất lượng phục vụ”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị.