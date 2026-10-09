Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn. (Ảnh: Vương Lê)

Nâng cao chất lượng phục vụ

Cử tri Phạm Hoài Nam (phường Tân Định) đề nghị lấy thời gian và chi phí của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước, ông nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời, con người phải giữ vai trò kiểm tra, quyết định và chịu trách nhiệm đối với các văn bản, quyết định chính thức.

Có thể nói, đây không chỉ là kiến nghị của riêng ông Phạm Hoài Nam mà là nguyện vọng của đông đảo cử tri thành phố để góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Trong thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực như: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền số...

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính (trong đó 435 thủ tục liên quan sản xuất, kinh doanh); 100% thủ tục hoàn thành quy trình nội bộ trước thời hạn; từng bước rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong ên 9 lĩnh vực với khoảng 410 nhiệm vụ, qua đó tăng tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền cơ sở; một số lĩnh vực đã ghi nhận hiệu quả rõ nét trong rút ngắn quy trình xử lý công việc. Công tác chuyển đổi số cũng được tăng cường, với 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch được số hóa, 99,5% dữ liệu bảo hiểm xã hội được đồng bộ và 5,7 triệu dữ liệu đất đai được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thành phố đồng thời triển khai ký số, xử lý văn bản điện tử tại 187 cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân là trung tâm phục vụ. (Ảnh: Vương Lê)

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát 100% thủ tục hành chính đặc thù được quy định tại các văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện, toàn thành phố có 2.120 thủ tục hành chính đang được áp dụng. Trong 6 tháng đầu năm, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã tiếp nhận 2.159.596 hồ sơ, giải quyết 2.000.707 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,9%. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả điện tử đạt 92,55%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,36% và tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 91,36%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp; việc số hóa, tái sử dụng dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung còn hạn chế…

Hướng tới nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp phải đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu. Cơ quan nhà nước phải chủ động khai thác thông tin có sẵn. Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã được quản lý hoặc có thể tự phối hợp xác minh trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; kịp thời chấn chỉnh tình trạng phát sinh thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu xác nhận hoặc quy trình xử lý ngoài quy định.

Tại phường Phú Nhuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ, người dân không chỉ cần giải quyết đúng hạn, còn mong muốn quá trình giải quyết thuận tiện, nhanh chóng và đáp ứng kỳ vọng. Chính vì vậy, phường xác định cải cách hành chính không đơn thuần là xử lý hồ sơ, mà phải chuyển mạnh sang phục vụ trên nền tảng số.

Sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn. (Ảnh: Vương Lê)

Trong thời gian qua, phường Phú Nhuận đã thực hiện 3 chuyển đổi lớn, gồm: chuyển từ người dân tự làm thủ tục sang chính quyền đồng hành cùng người dân làm thủ tục; từ xử lý hồ sơ giấy sang vận hành trên dữ liệu số; và chuyển từ phục vụ tại trụ sở sang mang dịch vụ công đến tận khu dân cư. Nhờ đó, thời gian xử lý một số lĩnh vực như hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội được rút ngắn trung bình khoảng 30%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp hơn 98%.

Tại phường Xuân Hòa, trong 9 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã giải quyết 10.434 hồ sơ hành chính với tỷ lệ 100% trước thời hạn. Đây là nỗ lực của địa phương với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả.

Phường Xuân Hòa cũng đang đẩy mạnh các ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, điều hành. Cuối tháng 9/2026, Ủy ban nhân dân phường phối hợp Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức Ngày hội Công dân số và ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Cùng với IOC, phường Xuân Hòa triển khai ứng dụng “Khu phố số”, tạo kênh tương tác số hai chiều giữa chính quyền và người dân; thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu thông tin, sử dụng bản đồ số nhà, tương tác với chính quyền và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa cho rằng, việc đưa trung tâm IOC và ứng dụng “Khu phố số” vào vận hành không chỉ hiện đại hóa nền hành chính công, mà còn biến công nghệ thành công cụ phục vụ đời sống dân sinh một cách minh bạch, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình kiến tạo đô thị thông minh.

Để có những đánh giá thực tế và làm căn cứ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn năm 2026.

Theo kế hoạch, đối với việc đo lường sự hài lòng, đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã. Thành phố dự kiến thực hiện khoảng 32.550 phiếu khảo sát, gồm 3.250 phiếu thuộc khối sở, ngành và 29.300 phiếu thuộc cấp xã.

Các nội dung được khảo sát gồm khả năng tiếp cận dịch vụ công; mức độ công khai, minh bạch; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức. Toàn bộ hoạt động điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.