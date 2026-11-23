Trụ sở HĐND- UBND phường Cái Khế

Tháo gỡ áp lực từ đặc thù đô thị sầm uất bằng chuyển đổi số

Là một trong những địa bàn trung tâm của TP Cần Thơ, phường Cái Khế có tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển sôi động kéo theo mật độ dân cư đông đúc và các giao dịch dân sự diễn ra vô cùng đa dạng.

Đặc thù này mang lại động lực phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống dân sinh, đất đai, xây dựng, hợp đồng thương mại hay môi trường đô thị ngày càng có tính chất phức tạp hơn, đòi hỏi cán bộ làm công tác tiếp dân và hòa giải phải có bản lĩnh vững vàng, am hiểu sâu sắc pháp luật và tinh tế trong ứng xử.

Trước những áp lực đó, phường Cái Khế đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, lấy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm đòn bẩy để hiện đại hóa quy trình tiếp công dân.

Thay vì chỉ tiếp nhận phản ánh theo phương thức truyền thống, địa phương đã triển khai đồng bộ các kênh tương tác trực tuyến, giúp người dân dễ dàng gửi kiến nghị, phản ánh mọi lúc, mọi nơi và thuận tiện tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ một cách minh bạch.

Việc số hóa quy trình tiếp nhận và luân chuyển đơn thư không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu phiền hà cho người dân mà còn giúp lãnh đạo phường giám sát chặt chẽ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, tránh tình trạng đùn đẩy hay chậm trễ.

Nâng cao chất lượng hòa giải, hướng tới chính quyền phục vụ

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách tư pháp gắn với thực tiễn địa bàn, công tác tiếp dân tại phường Cái Khế đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét.

Các buổi tiếp công dân định kỳ và đột xuất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được duy trì nền nếp, đi vào thực chất với tinh thần đối thoại thẳng thắn, lắng nghe và giải quyết thấu tình đạt lý ngay từ cơ sở.

Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh thuộc thẩm quyền luôn duy trì ở mức cao, đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Đảng ủy phường Cái Khế chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, phản ánh liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91

Đặc biệt, mạng lưới tổ hòa giải ở các khu vực được củng cố kiện toàn, phát huy tốt vai trò "người giữ lửa" bình yên khu phố, giúp tỷ lệ hòa giải thành công các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, phường Cái Khế xác định sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách tư pháp và hành chính công.

Địa phương tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp – tiếp dân theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực, tận tụy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Với phương châm hành động lấy người dân làm trung tâm, phường Cái Khế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, thực sự trở thành chính quyền phục vụ "gần dân, hiểu dân, vì dân" giữa lòng đô thị Cần Thơ năng động.