Lấy sản phẩm thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác xây dựng CSDL đất đai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh đưa lên hệ thống VBDLIS hơn 1,48 triệu thửa đất (đạt 40,79% tổng số thửa). Trong đó, nhóm thửa đất đã chuẩn hóa (Nhóm 1) đạt 60% và nhóm cần bổ sung thông tin (Nhóm 2) chiếm khoảng 39%; các địa phương đang tích cực triển khai "Chiến dịch làm sạch dữ liệu Nhóm 2" để hoàn thành trước ngày 30-11.

Về công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, hiện toàn tỉnh cấp được 3.164 giấy; công tác đo đạc cũng đang được đẩy mạnh triển khai.

Bên cạnh những kết quả bước đầu vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Đó là, tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đạt thấp, khoảng 17,4% kế hoạch năm; vẫn còn 16 xã chưa thực hiện cấp được giấy nào; số lượng giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người dân còn lớn; tiến độ đo đạc bị chậm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sư dụng đất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đặc biệt là tình trạng bản đồ địa chính chưa đồng bộ và thủ tục tài chính, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp thiết thực để tháo gỡ điểm nghẽn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Phương châm của tỉnh: “Lấy chất lượng dữ liệu, kết quả giải quyết hồ sơ và việc người dân thực nhận được giấy làm thước đo”. Do đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường phải rà soát, giải trình chính xác số liệu thực tế về làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận QSDĐ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với các địa phương có số lượng thửa đất Nhóm 2 lớn, yêu cầu tập trung cao độ nhân lực, xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần để hoàn thành dứt điểm việc làm sạch dữ liệu trước ngày 30-11.

Về đẩy mạnh cấp và trao giấy chứng nhận, 16 xã chưa cấp được giấy phải khắc phục ngay để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy. Với số lượng giấy chưa trao, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, khu vực lập lịch giao giấy chứng nhận đã đủ điều kiện cho các xã để trao cho người dân sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay sau hội nghị phải khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm 15 ngày làm sạch dữ liệu đất đai nhằm đưa tối đa số thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1. Trong đó, đề cao tuyệt đối trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xem kết quả thực hiện nhiệm vụ đất đai là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực và tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo.