Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HẢI NAM

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, cho biết, qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng đã phát hiện hơn 318.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6.000 vụ với hơn 8.800 bị can; xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ, tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng.

Thiếu tướng Thân Văn Hải trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: HẢI NAM

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Huân chương Chiến công tặng các cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: HẢI NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: HẢI NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là những nhiệm vụ trung tâm. Lần đầu tiên, bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới, cao hơn của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực ứng phó. Trong đó, lấy phòng ngừa làm chính, không để xảy ra vi phạm pháp luật về môi trường là mục tiêu quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HẢI NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kết nối, liên thông, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường và các cơ sở dữ liệu liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro từ sớm, từ xa. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó; đưa phương châm phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành hành động của toàn lực lượng.

Cùng với đó, lực lượng cần chủ động tham mưu giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật liên quan. Yêu cầu bảo vệ môi trường phải được tích hợp ngay từ khâu hoạch định chiến lược, chính sách, mô hình phát triển trong từng quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HẢI NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác này không chỉ dừng ở phòng ngừa, xử lý vi phạm mà còn phải góp phần tạo thuận lợi cho phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực kinh tế mới; hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Trong lĩnh vực đa dạng sinh học, phòng, chống vi phạm phải gắn với tái tạo, phục hồi hệ sinh thái, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ. Đối với tài nguyên, công tác đấu tranh phải hướng đến bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững, chủ động nguyên liệu sản xuất.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bên cạnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, cần góp phần nâng cao giá trị, uy tín của sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh môi trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 29-11. Ảnh: HẢI NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn lực lượng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải và an toàn thực phẩm. Hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân phải là thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Về hợp tác quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời tích cực đề xuất, tham gia và tạo dấu ấn ở những lĩnh vực phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HẢI NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh, tận tụy phục vụ nhân dân; có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và làm chủ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.