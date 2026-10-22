Lấy niềm vui của học sinh làm thước đo trường học hạnh phúc

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) tựu trường năm học mới.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi với bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, về nội dung này.

Phóng viên: Thưa bà, sau gần 3 năm triển khai, trường học hạnh phúc tại TPHCM có những chuyển biến gì và đâu là vấn đề cần tiếp tục giải quyết?

Bà Huỳnh Lê Như Trang: Sau gần 3 năm triển khai, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đã thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc. Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về việc tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tôn trọng và quan tâm đến học sinh từng bước được nâng lên.

Nhiều trường chủ động triển khai các mô hình phù hợp như xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện kỷ luật tích cực, tổ chức hoạt động trải nghiệm, tư vấn tâm lý học đường và giáo dục cảm xúc-xã hội. Qua đó, góp phần cải thiện mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với nhau, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, xây dựng trường học hạnh phúc là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trong quản lý, dạy học và ứng xử sư phạm. Việc triển khai cần tránh hình thức, không chỉ dừng ở các hoạt động hay minh chứng trên hồ sơ mà phải tạo ra thay đổi thực chất trong môi trường học đường.

Điều quan trọng là học sinh cảm thấy an toàn, được lắng nghe và tôn trọng; giáo viên được hỗ trợ, có động lực cống hiến. Đây cũng là cơ sở để ngành Giáo dục thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh cách triển khai phù hợp hơn với thực tiễn.

Phóng viên: Việc điều chỉnh bộ tiêu chí từ 18 xuống 9 tiêu chí hướng đến mục tiêu gì, thưa bà?

Bà Huỳnh Lê Như Trang: Bộ tiêu chí trường học hạnh phúc được Sở GD&ĐT TPHCM ban hành tháng 10/2023, gồm 18 tiêu chí thuộc 3 nhóm: Con người, dạy học và hoạt động giáo dục, môi trường. Sau thời gian triển khai, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết nhằm khắc phục những nội dung chưa phù hợp, nâng cao tính khả thi và hiệu quả thực hiện.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM.

Tại các hội thảo ngày 30/9 và 13/10/2026, Sở GD&ĐT TPHCM đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý và chuyên gia để hoàn thiện dự thảo. Định hướng đặt ra là tinh gọn từ 18 xuống còn 9 tiêu chí, giữ các nhóm nội dung cốt lõi, đồng thời bảo đảm tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá.

Các ý kiến góp ý cũng tập trung vào việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh, giáo viên; xây dựng môi trường học đường an toàn cả trực tiếp lẫn trên không gian số; phát huy vai trò phối hợp của gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó, việc đánh giá cần hướng đến cải thiện chất lượng giáo dục, tránh tạo thêm áp lực hành chính hoặc chạy theo thành tích.

Việc tinh gọn không có nghĩa là hạ thấp yêu cầu xây dựng trường học hạnh phúc. Mục tiêu là giúp các trường xác định rõ những nội dung trọng tâm, chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả triển khai.

Phóng viên: Theo bà, nhà trường cần làm gì để giảm áp lực học tập, phòng ngừa bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh và phát huy sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong xây dựng trường học hạnh phúc?

Bà Huỳnh Lê Như Trang: Trước hết, cán bộ quản lý cần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, lắng nghe, hỗ trợ giáo viên và tạo điều kiện để đội ngũ phát huy năng lực. Giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến sự tiến bộ của từng học sinh, đánh giá công bằng, hạn chế áp lực thành tích không cần thiết.

Trong ứng xử sư phạm, cần chú trọng kỷ luật tích cực. Khi học sinh mắc lỗi, giáo viên nên hướng dẫn các em nhận thức vấn đề, biết sửa sai và chịu trách nhiệm, thay vì chỉ tập trung vào trách phạt. Mỗi học sinh cần được tôn trọng sự khác biệt, có cơ hội bày tỏ ý kiến và được hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Để phòng ngừa bạo lực học đường, nhà trường cần chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Công tác tư vấn tâm lý học đường cần được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để học sinh chia sẻ khó khăn trong học tập, các mối quan hệ và cuộc sống.

Bên cạnh đó, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, quan tâm đến cảm xúc, sự phát triển của con, tránh đặt nặng điểm số hoặc so sánh các em với người khác. Trước tác động ngày càng lớn của môi trường số, việc trang bị cho học sinh kỹ năng ứng xử trên mạng, nhận diện bắt nạt trực tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân cũng rất cần thiết.

Phóng viên: Vậy đâu là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục TPHCM trong thời gian tới để trường học hạnh phúc đi vào thực chất?

Bà Huỳnh Lê Như Trang: Trong thời gian tới, ngành Giáo dục TPHCM tiếp tục hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí trường học hạnh phúc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thống nhất về mục tiêu và giá trị cốt lõi.

Hoạt động học tập tại Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Ngành cũng chú trọng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên về quản trị nhà trường, ứng xử sư phạm, dạy học tích cực, kỷ luật tích cực và hỗ trợ tâm lý học đường. Những mô hình hiệu quả sẽ được chia sẻ, nhân rộng phù hợp với đặc điểm từng trường, tránh áp dụng máy móc.

Công tác đánh giá cần gắn với thực tiễn, lắng nghe ý kiến học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Kết quả đánh giá phải giúp nhà trường nhận diện hạn chế, đề ra giải pháp cải thiện, thay vì chỉ phục vụ xếp loại, thi đua. Cùng với đó, ngành Giáo dục và các nhà trường cần tăng cường phối hợp với gia đình, xã hội để tạo môi trường phát triển lành mạnh cho học sinh.

Mục tiêu cuối cùng là mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn, được tôn trọng và có cơ hội tiến bộ. Mỗi giáo viên được chia sẻ, hỗ trợ và có động lực cống hiến. Khi những giá trị này trở thành điều thường ngày, trường học hạnh phúc mới thực sự góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

“Học sinh không chỉ đến trường để tiếp thu kiến thức, mà còn để hình thành nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ và học cách sống cùng mọi người. Khi được học tập trong một môi trường hạnh phúc, các em có thêm niềm vui đến trường, sự tự tin để thể hiện bản thân và động lực vượt qua khó khăn. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của việc xây dựng trường học hạnh phúc: Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày các em được học hỏi, được yêu thương và trưởng thành trong sự tôn trọng”, bà Huỳnh Lê Như Trang nhấn mạnh.