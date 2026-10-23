Lấy nhu cầu thực tiễn và khả năng thương mại hoá làm định hướng cho nghiên cứu khoa học, công nghệ

Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu lấy nhu cầu thực tiễn làm định hướng cho nghiên cứu khoa học. (Ảnh chụp màn hình)

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong chuyển giao, ứng dụng và thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, trong tổng số 1.451 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có 181 nhiệm vụ do doanh nghiệp chủ trì (chiếm 12,5% về số lượng và 25,7% về kinh phí).

Riêng năm 2025, các công bố khoa học có sự hợp tác với doanh nghiệp chỉ chiếm 3,7% tổng số công bố trên cơ sở dữ liệu Scopus.

Tính đến ngày 22/8/2026, các sàn giao dịch khoa học và công nghệ chào bán hơn 62.500 công nghệ, nhưng chỉ ghi nhận 750 nhu cầu tìm mua.

Từ thực tế trên cho thấy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường còn hạn chế; việc chuyển giao, ứng dụng và thương mại hoá nhiều kết quả nghiên cứu chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ chiến lược, công nghiệp - năng lượng, nông nghiệp, dược liệu và sản xuất công nghiệp; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện thể chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chủ trì tại điểm cầu Cà Mau. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu phải lấy nhu cầu thực tiễn và khả năng thương mại hoá làm định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, trong đó phát huy vai trò của Nhà nước trong đặt hàng nghiên cứu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hoá kết quả khoa học, công nghệ; ưu tiên mua sắm sản phẩm công nghệ trong nước phù hợp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc trong chuyển giao công nghệ, khai thác tài sản công và sở hữu trí tuệ; sớm đưa sàn giao dịch khoa học và công nghệ vào hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò kết nối cung - cầu công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận và lựa chọn các kết quả nghiên cứu phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát năng lực của các cơ sở nghiên cứu, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm đầu ra; phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung.

“Việc triển khai các nhiệm vụ phải bảo đảm hiệu quả thực chất, có sản phẩm cụ thể, kết quả đo lường được, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực. Qua đó, từng bước đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh./.