Lấy nguồn lực khoa học, công nghệ làm động lực tăng trưởng mới cho Hưng Yên

Đại biểu tham quan Dự án Trợ lý giáo viên toán THPT của Thầy giáo Phạm Trịnh Cương Chính (trường THPT Phạm Ngũ Lão). Ảnh: Đinh Chiến

Với chủ đề “Tiên phong công nghệ – Khơi thông nguồn lực – Bứt phá tăng trưởng”, hội nghị quy tụ trên 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đinh Chiến

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Hưng Yên mong muốn tăng cường kết nối giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đưa kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng và động lực phát triển mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đinh Chiến

Theo TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là việc hình thành doanh nghiệp mới mà còn là quá trình đổi mới tư duy, công nghệ và phương thức tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Hiệp hội mong muốn đồng hành cùng Hưng Yên trong kết nối chuyên gia, công nghệ, nguồn lực đầu tư và thị trường, hỗ trợ đưa các sáng kiến, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Định hướng này có ý nghĩa quan trọng bởi một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi các chủ thể được kết nối thường xuyên, có cơ chế hợp tác và cùng hướng tới những kết quả cụ thể. Nhà khoa học có điều kiện đưa nghiên cứu đến gần thị trường; doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và tri thức mới; nhà đầu tư tìm kiếm những dự án có tiềm năng; chính quyền có thêm cơ sở để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển.

Hội nghị thu hút sự tham gia, theo dõi của nhiều học sinh trong tỉnh

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tỉnh Hưng Yên năm 2026, nhằm tôn vinh những ý tưởng, dự án tiêu biểu có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và tiềm năng phát triển thị trường.