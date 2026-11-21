Mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa cho công nhân

Thực tế, tại nhiều khu công nghiệp, không ít công nhân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các hoạt động văn hóa. Sau giờ làm việc, thời gian dành cho bản thân và gia đình không nhiều. Thu nhập còn hạn chế khiến việc tham gia các hoạt động giải trí hoặc đưa con đến những không gian văn hóa trở thành khoản chi phải cân nhắc. Ở một số khu nhà trọ công nhân, không gian sinh hoạt cộng đồng còn thiếu, trong khi các thiết chế văn hóa, thể thao dù đã được đầu tư nhưng chưa phải nơi nào cũng thuận tiện cho người lao động sử dụng.

Vì vậy, việc Quốc hội quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo quy định mang ý nghĩa thiết thực. Chính sách này không chỉ tạo thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn mở ra cơ hội để người lao động chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.

Ngày hội Văn hóa công nhân lan tỏa giá trị văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Ảnh: Khắc Kiên

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn về phát triển văn hóa, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp Công đoàn, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. Đồng thời, công bố kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026. Theo đó, Ngày hội sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, tập trung cao điểm trong tuần từ 18 - 24/11 với các hoạt động triển khai rộng khắp trong hệ thống Công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, yêu cầu quan trọng trong tổ chức Ngày hội là phải bảo đảm tính rộng khắp, thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, có chiều sâu và sức lan tỏa. Đặc biệt, đoàn viên, người lao động phải được đặt ở vị trí trung tâm, đồng thời là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Cùng với đó, nội dung và hình thức tổ chức sẽ được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở, ngành nghề và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ và những nhóm còn hạn chế về cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Xây dựng không gian văn hóa công nhân tại doanh nghiệp

Để mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho công nhân, tổ chức Công đoàn sẽ phối hợp vận động các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi, bảo tàng, di tích, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp triển khai chính sách miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ hoặc các hình thức ưu đãi phù hợp đối với đoàn viên, người lao động. Qua đó, từng bước đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống thường ngày, tạo điều kiện để công nhân không chỉ tham gia mà còn trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa.

Ngoài ra, tổ chức các lớp, điểm trải nghiệm hoặc hướng dẫn kỹ năng số, phong trào “bình dân học vụ số”; trang bị kiến thức để người lao động nhận diện thông tin sai lệch, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án “Công đoàn tham gia xây dựng, thúc đẩy văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030” xây dựng và lan tỏa các giá trị “Văn hóa công đoàn”, “Văn hóa công nhân”, “Văn hóa an toàn tại nơi làm việc”, môi trường làm việc văn minh, hạnh phúc.

Cùng với đó, các hoạt động gắn kết dành cho gia đình công nhân và cộng đồng nơi cư trú cũng được quan tâm. Theo đó, việc tổ chức giao lưu gia đình công nhân, hoạt động dành cho con công nhân, giao lưu cộng đồng tại địa bàn nơi cư trú, khu nhà trọ công nhân được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tiết kiệm, an toàn. Kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Hoạt động này góp phần kết nối hoạt động văn hóa với sự sẻ chia, chăm lo trong cộng đồng, mở rộng sự quan tâm của tổ chức Công đoàn từ người lao động đến gia đình và nơi họ sinh sống.

Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 diễn ra hôm nay, ngày 21/11 tại Bắc Ninh, với khoảng 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp và 10.000 người tham gia trực tuyến. Chương trình dự kiến gồm các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, tham quan di sản, thể thao, khám và tư vấn sức khỏe, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, hiến máu tình nguyện và chương trình nghệ thuật.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn, giao công đoàn cơ sở vận động doanh nghiệp bố trí địa điểm phù hợp để xây dựng “không gian văn hóa công nhân” là nơi để công nhân sinh hoạt văn hóa, đọc sách, tìm hiểu thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động của công đoàn. Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Bắc Ninh sẽ hỗ trợ tủ sách, thông tin, tài liệu tuyên truyền; đồng thời tổ chức khai trương một điểm “không gian văn hóa công nhân” trong ngày diễn ra Ngày hội.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày hội Văn hóa công nhân không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống mà còn tạo điều kiện để công nhân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, các hoạt động của tổ chức Công đoàn góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, xây dựng môi trường lao động nhân văn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.