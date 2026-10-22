Lấy người dân làm trung tâm trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày 22/10, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại phường Phú Thủy.

Đổi mới cách tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần người dân

Tại hội nghị, Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chương trình có sự tham gia của cán bộ, đại diện 12 tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường Phú Thủy, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Quang cảnh hội nghị vào ngày 22/10.

Trực tiếp hướng dẫn nội dung tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật là ông Lê Anh Vũ, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Nội dung tập huấn tập trung vào đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng tăng cường đối thoại, tương tác, khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu và thực hiện pháp luật. Thay vì chỉ truyền đạt một chiều, hoạt động phổ biến pháp luật cần tạo điều kiện để người dân trao đổi, đặt câu hỏi, chia sẻ những vướng mắc thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống.

Ông Lê Anh Vũ, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, cho rằng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay không nên chỉ dừng lại ở hình thức truyền đạt một chiều, trong đó người nói đọc, người nghe ghi chép và tiếp nhận thụ động. Thay vào đó, cần tạo điều kiện để người dân trao đổi, đặt câu hỏi, nêu những vướng mắc phát sinh trong thực tế và cùng thảo luận hướng giải quyết.

Theo đó, người làm công tác tuyên truyền đóng vai trò điều phối, gợi mở vấn đề, lắng nghe ý kiến và giải đáp những nội dung người dân quan tâm.

Cách làm này không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật mà còn khuyến khích họ chủ động tham gia, phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật. Qua đó, các cơ quan chức năng có thêm thông tin thực tiễn để xem xét, hoàn thiện quy định và nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

Để nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, hội nghị cũng đề cập đến việc xây dựng các mô hình pháp lý cộng đồng như "Trung tâm pháp luật cộng đồng", "Trạm pháp lý cộng đồng", "Điểm tư vấn pháp luật thân thiện". Đây có thể là những địa chỉ đặt tại trụ sở UBND xã, phường hoặc nhà văn hóa, nơi người dân thuận tiện tìm kiếm thông tin, tiếp cận tài liệu pháp luật và được hỗ trợ giải đáp những vấn đề thường gặp.

Nâng cao kỹ năng hòa giải, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở

Bên cạnh nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật, Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở là nội dung quan trọng được trao đổi tại hội nghị. Đây được xem là phương thức giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật phù hợp với nhiều tình huống phát sinh trong đời sống cộng đồng, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố đoàn kết và hạn chế những vụ việc kéo dài.

Hội nghị hướng đến nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tổ dân phố, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cộng đồng.

Theo Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, thông qua hòa giải, các bên có cơ hội trình bày quan điểm, lắng nghe nhau và chủ động tìm kiếm phương án giải quyết trên cơ sở tự nguyện, hài hòa lợi ích. Hoạt động này còn góp phần phát huy vai trò của người dân trong quản lý xã hội, phòng ngừa những mâu thuẫn nhỏ phát triển thành tranh chấp phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo nội dung tập huấn, để nâng cao chất lượng hòa giải, hòa giải viên không chỉ cần nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phân tích tình huống và điều hành buổi hòa giải. Đặc biệt, việc vận dụng phương pháp "dân vận khéo" có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiếp cận, vận động các bên cùng tìm tiếng nói chung.

Tham dự hội nghị, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hữu Quang, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Phú Thủy, cho biết các nội dung tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tại địa bàn dân cư.

Qua buổi tập huấn, những người làm công tác ở tổ dân phố được bổ sung kiến thức pháp luật, đồng thời hiểu rõ hơn cách tiếp cận, trao đổi và vận động người dân khi phát sinh những vấn đề cần giải quyết tại cộng đồng.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại phường Phú Thuỷ.

"Khi có mâu thuẫn xảy ra, người làm công tác ở khu dân cư phải biết lắng nghe các bên, giải thích rõ ràng, vận động trên tinh thần tình cảm và quy định pháp luật để mọi người hiểu, chia sẻ và cùng tìm hướng giải quyết phù hợp", ông Quang chia sẻ.

Thông qua hội nghị tập huấn, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý gần dân, phát huy vai trò của cán bộ tổ dân phố và hòa giải viên trong phòng ngừa tranh chấp, giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố đoàn kết tại cộng đồng dân cư.