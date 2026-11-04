Lấy người dân làm trung tâm trong sắp xếp hệ thống y tế Hà Tĩnh

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Vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Để hiểu rõ hơn về đề án này cũng như các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế sẽ triển khai khi đề án đã được phê duyệt, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh.

PV: Thưa ông, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Việc triển khai đề án này có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành?

Ông Nguyễn Minh Đức: Việc UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế là bước quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh trao đổi về đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế.

Điểm cốt lõi của đề án không chỉ là giảm đầu mối mà quan trọng hơn là tổ chức lại hệ thống y tế một cách hợp lý, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phát huy tốt hơn năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có.

Đặc biệt, việc sắp xếp các cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng liên kết, tập trung nguồn lực và phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực điều trị, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương.

Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa.

Quan điểm xuyên suốt của ngành là lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân làm thước đo. Vì vậy, mục tiêu của quá trình sắp xếp không chỉ là xây dựng bộ máy tinh gọn mà phải tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của từng đơn vị, bảo đảm người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi, an toàn và chất lượng.

PV: Vậy đâu sẽ là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai đề án, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Đức: Về thuận lợi, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành. Đây là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng để quá trình sắp xếp được triển khai thống nhất, đồng bộ.

Thời gian qua, các cơ sở thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại hoặc được bổ sung chức năng, nhiệm vụ đều được hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại hoặc được bổ sung chức năng, nhiệm vụ như Trung tâm Y tế Thành Sen, Trung tâm Y tế Kỳ Anh, Trung tâm Y tế Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh... đã được đầu tư tương đối đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và có đội ngũ nhân lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, thông qua sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai... nhiều đơn vị đã từng bước làm chủ các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị. Đây là nền tảng quan trọng để các cơ sở y tế sau sắp xếp nhanh chóng ổn định, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra không ít khó khăn, nhất là việc bố trí, sắp xếp nhân sự, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý; xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính, tài sản, cơ chế tự chủ và tổ chức hoạt động tại các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất. Việc bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, điều hành, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và duy trì hoạt động ổn định tại nhiều cơ sở cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Thành Sen.

Trước những vấn đề đó, Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát từng nội dung, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong đó, yêu cầu quan trọng nhất là bảo đảm quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động; duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ sở y tế, tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm gián đoạn công tác khám, chữa bệnh và ảnh hưởng đến người dân.

PV: Sau khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt, ngành y tế sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để sớm đưa mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động hiệu quả ?

Ông Nguyễn Minh Đức: Sau khi đề án được phê duyệt, ngành xác định tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước mắt, Sở Y tế sẽ khẩn trương xây dựng các đề án, phương án chi tiết về sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị theo nội dung đã được UBND tỉnh thông qua; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và kiện toàn tổ chức bộ máy theo tiến độ được giao.

Mục tiêu cốt lõi của việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Cùng với đó, ngành tập trung rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc bàn giao, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và tài sản phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí và bảo đảm các đơn vị sớm ổn định hoạt động.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong suốt quá trình chuyển đổi. Đối với các cơ sở được sáp nhập, hợp nhất, ngành sẽ chú trọng rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy thế mạnh chuyên môn của từng cơ sở, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực và trang thiết bị; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức động viên người bệnh.

Chúng tôi xác định, sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả thực chất phải được thể hiện bằng chất lượng hoạt động của từng đơn vị và sự hài lòng của người dân. Vì vậy, sau sắp xếp, ngành y tế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng hệ thống y tế tinh gọn nhưng mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

PV: Xin cảm ơn ông !

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh được UBND tỉnh phê duyệt với các nội dung cốt lõi như: Giải thể Chi cục Dân số, chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự liên quan về Sở Y tế để thành lập Phòng Dân số - Trẻ em. Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Thành Sen và Bệnh viện Phổi. Bệnh viện Phục hồi chức năng được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa. Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Nam Hà Tĩnh, gồm 2 cơ sở. Trung tâm Y tế Đức Thọ và Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, gồm 2 cơ sở. Ngoài ra, 7 trung tâm y tế tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa.