Lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên. Ảnh: Hoàng Chính

Đưa pháp luật đến bản làng

Xác định giúp người dân hiểu luật, sống và làm việc theo pháp luật, từ đó tự giác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án 1371 bằng nhiều cách làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Đối với Đồn Biên phòng Bạch Đích, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 25km đường biên giới với 42 cột mốc trên địa bàn 2 xã biên giới Bạch Đích và Thắng Mố. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, là nơi sinh sống của 13 dân tộc: Mông, Dao, Nùng, Giáy, Bố Y, Cờ Lao, Pu Péo..., đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện Đề án 1371, đơn vị phát huy vai trò của Đội Vận động quần chúng, Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật trong tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn triển khai các nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ những buổi tuyên truyền tại chợ phiên, lồng ghép trong các cuộc họp thôn đến những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với người dân, đơn vị đã lựa chọn cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn quy định pháp luật với những vấn đề cụ thể trong đời sống.

Trung tá Vàng Dũng Đình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết: “Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Biên giới quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 67 buổi tuyên truyền, thu hút gần 4.000 lượt người nghe.

Thực tế tại 17 xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn đứng trước không ít khó khăn do địa bàn rộng, đường biên giới dài, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, trình độ nhận thức pháp luật không đồng đều, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền. Các nội dung pháp luật được tóm lược theo từng chủ đề, lựa chọn những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; kết hợp tuyên truyền qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, phát tờ rơi, sân khấu hóa; sử dụng song ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Mục tiêu xuyên suốt là lấy cơ sở làm địa bàn, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân làm thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân nhận biết các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Hoàng Chính

Từ hiểu luật đến tự giác chấp hành

Với anh Ly Mí Pó, dân tộc Mông, ở thôn Ma Xí, xã Lũng Cú, mỗi lần đi chợ phiên không chỉ để giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa, mà tại đây, qua hệ thống loa phát thanh, những tờ rơi và các nội dung phổ biến pháp luật của Bộ đội Biên phòng, anh và bà con có thêm cơ hội tiếp cận những kiến thức pháp luật gần gũi với cuộc sống. Anh Pó chia sẻ: “Từ những buổi tuyên truyền của cán bộ Biên phòng, nhận thức của chúng tôi từng bước được nâng lên. Người dân không chỉ nghe để biết mà còn biết để làm, làm để bảo vệ mình; đặc biệt là cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Tuyên truyền pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quy định được chuyển hóa thành nhận thức và hành động tự giác của mỗi người dân. Từ hiểu luật đến tự giác chấp hành, người dân sẽ nâng cao “sức đề kháng” trước các hành vi vi phạm pháp luật, không dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, đồng thời nhận diện được những phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã triển khai 1.269 buổi tuyên truyền, thu hút gần 18.000 lượt người nghe; tuyên truyền qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng” được 8.100 giờ. Thượng tá Phan Văn Minh, Trợ lý Pháp chế, Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, ý thức chấp hành của người dân từng bước được nâng lên, góp phần thu hẹp khoảng trống về kiến thức pháp luật trong đồng bào vùng biên. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân, để mỗi người dân thực sự trở thành "tai mắt" ở cơ sở, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng bám địa bàn, bảo vệ đường biên, mốc giới”.