Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Muổi Nọi, các thủ tục hành chính được công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử, giúp người dân chủ động tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ. Đối với những người chưa thành thạo công nghệ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến.

Đến Trung tâm làm thủ tục đăng ký kết hôn, chị Lò Thị Hằng, bản Phặng, được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng. Chị Hằng chia sẻ: “Tôi cùng chồng đến làm thủ tục đăng ký kết hôn, được cán bộ hướng dẫn tận tình, các bước thực hiện nhanh chóng, chưa đầy 10 phút. Những nội dung chưa rõ đều được giải thích cụ thể, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều lần”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Muổi Nọi.

Ứng dụng công nghệ số cũng góp phần đổi mới quy trình xử lý công việc tại Trung tâm. Hồ sơ được tiếp nhận, luân chuyển, phê duyệt và ký số trên môi trường điện tử, thuận tiện cho việc theo dõi tiến độ, tra cứu thông tin. Việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống chuyên ngành giúp hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có theo quy định.

Ông Lò Văn Long, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Muổi Nọi, cho biết: Xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử giúp cán bộ thuận tiện hơn trong tiếp nhận, luân chuyển và theo dõi tiến độ giải quyết. Việc tra cứu thông tin, phối hợp giữa các bộ phận cũng nhanh chóng hơn so với xử lý hồ sơ giấy, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân.

Để phục vụ chuyển đổi số, xã Muổi Nọi đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang bị máy vi tính và các thiết bị công nghệ thông tin. 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản trên môi trường mạng; văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống dùng chung của tỉnh, chữ ký số được sử dụng trong phát hành văn bản điện tử.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 1.419 hồ sơ, trong đó có 1.398 hồ sơ trực tuyến, chiếm hơn 98,5%. Đã giải quyết 1.360 hồ sơ, gồm 1.355 hồ sơ trước hạn, 5 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; 59 hồ sơ đang được giải quyết trong thời hạn quy định. Kết quả này cho thấy dịch vụ công trực tuyến đang trở thành phương thức tiếp nhận hồ sơ chủ yếu, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Cùng với đó, Trung tâm đã số hóa 1.352 hồ sơ, đạt 95,3% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đối với 36 thủ tục hành chính có phát sinh nghĩa vụ tài chính, đơn vị đã triển khai thanh toán trực tuyến. Việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số từng bước hình thành quy trình xử lý công việc đồng bộ trên môi trường điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Muổi Nọi.

Ông Lò Văn Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Muổi Nọi, thông tin: Trung tâm xác định việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng, nhất là với những người chưa thành thạo công nghệ. Vì vậy, xã đẩy mạnh tuyên truyền qua các cuộc họp bản, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội; đồng thời, phối hợp với 17 tổ công nghệ số cộng đồng thỗ trợ người dân sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Muổi Nọi hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính trên điện thoại.

Số hóa trong cải cách thủ tục hành chính tại Muổi Nọi đang từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ./.