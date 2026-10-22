Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Buổi sáng tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bằng Lang, anh Hoàng Văn Duẩn, thôn Thượng đến làm thủ tục chứng thực giấy khai sinh cho con. Thay vì mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây, anh chỉ cần chuẩn bị căn cước công dân gắn chip. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, cán bộ Trung tâm thực hiện các thao tác tra cứu thông tin trên hệ thống. Các dữ liệu cần thiết được hiển thị trên màn hình để đối chiếu, xác nhận trước khi hoàn tất thủ tục.

Anh Duẩn chia sẻ: “Trước đây, tôi thường phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ, có khi còn thiếu phải về lấy. Bây giờ, cán bộ tra cứu thông tin trên máy, mình kiểm tra lại các thông tin rồi ký xác nhận. Thủ tục thuận tiện hơn nhiều”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Linh Hồ giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Tại đây, thông tin về thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và mức phí được niêm yết công khai. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ góp phần giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, ở địa bàn miền núi, nơi nhiều thôn cách xa trung tâm xã, giao thông còn khó khăn, việc đưa dịch vụ công đến gần người dân đòi hỏi những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại xã Minh Tân, công chức Nông Hùng Xuân cùng đồng nghiệp thường bố trí thời gian đến các thôn, bản để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Máy tính xách tay, thiết bị kết nối internet và máy quét vân tay được mang theo để phục vụ việc hướng dẫn, tiếp nhận thông tin tại cơ sở. Anh Xuân cho biết: “Người dân ở các thôn trên cao đi đến trụ sở xã mất khá nhiều thời gian. Nếu thiếu một loại giấy tờ lại phải quay về thì càng vất vả. Vì vậy, cán bộ cần chủ động đến địa bàn, hướng dẫn cụ thể để bà con nắm được quy trình và thực hiện thuận lợi hơn”.

Cùng với đội ngũ cán bộ, công chức xã, lực lượng Công an cơ sở cũng tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Tại thôn Khuổi Trang, xã Minh Ngọc, cán bộ Công an xã thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Trước đây, việc tiếp cận các ứng dụng trên điện thoại thông minh còn là trở ngại đối với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Những khái niệm như tải ứng dụng, đăng nhập hay xác thực thông tin chưa thực sự quen thuộc. Vì vậy, việc hướng dẫn trực tiếp, từng bước giúp người dân hiểu và sử dụng các tiện ích số có ý nghĩa thiết thực.

Công an xã Minh Ngọc hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác giải quyết thủ tục hành chính trên VNeID.

Anh Giàng A Lù, người dân địa phương cho biết: “Trước đây, tôi chưa biết cách sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Được các cán bộ Công an hướng dẫn cài đặt VNeID, chỉ cách đăng nhập và sử dụng, tôi thấy thuận tiện hơn. Khi cần thông tin, mình có thể tra cứu ngay trên điện thoại”.

Thiếu tá Lưu Văn Thái, Công an xã Minh Ngọc chia sẻ: “VNeID cung cấp nhiều tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có việc sử dụng thông tin định danh điện tử thay thế một số giấy tờ trong những trường hợp được pháp luật quy định. Để người dân sử dụng hiệu quả, cán bộ cần đến tận nhà hướng dẫn, giải thích rõ lợi ích và hỗ trợ khi có vướng mắc”.

Phổ cập kỹ năng số từ cơ sở

Cùng với việc đổi mới hoạt động tại bộ phận một cửa và tăng cường hỗ trợ trực tiếp ở cơ sở, phong trào “Bình dân học vụ số” đang góp phần phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng. Các tổ công nghệ số cộng đồng tại 124 xã, phường của tỉnh trở thành lực lượng hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Nội dung hướng dẫn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin, quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số, đồng thời nhận biết những dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Đoàn Hùng Tự, xã Ngọc Đường chia sẻ: Được các thành viên Tổ công nghệ số của địa phương trực tiếp hướng dẫn cách chụp ảnh giấy tờ bảo đảm rõ thông tin, nhập dữ liệu theo yêu cầu và gửi hồ sơ trực tuyến. Sau khi hoàn thành các bước, ông có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và chờ cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả.

Theo đồng chí Bùi Thị Hương Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Đích, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của người dân. Vì vậy, bên cạnh đầu tư thiết bị, hoàn thiện phần mềm, cần chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ để người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới nền hành chính không chỉ là thay đổi quy trình hay phương tiện làm việc, mà còn là chuyển biến trong tư duy phục vụ. Khi thủ tục được công khai, việc giải quyết hồ sơ thuận tiện hơn và người dân được hướng dẫn đầy đủ để chủ động sử dụng các tiện ích số, mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để trở thành hiện thực.