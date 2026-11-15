Lấy người dân làm trung tâm khi hiện thực hóa Nghị quyết 57

Sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Cùng với đó, hơn 40 chương trình, kế hoạch cùng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành. Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương xem việc chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với từng lĩnh vực công tác.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị áp dụng chuyển đổi số thực hiện làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Tại xã Hải Lăng, Công an xã Hải Lăng đã phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công của xã nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành mô hình điểm “Dịch vụ công lưu động”. Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết 57 và Đề án 06 trên địa bàn. Tại mỗi điểm “Dịch vụ công lưu động”, Công an xã đã bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt tích hợp các loại giấy tờ và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Công an xã Hải Lăng vận hành mô hình điểm “Dịch vụ công lưu động” phục vụ người dân.

Việc triển khai mô hình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thực hiện thủ tục hành chính mà còn đóng vai trò là “lớp học kỹ năng số lưu động”, giúp người dân nâng cao năng lực công nghệ, chủ động học hỏi và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng, đúng với tinh thần “học tập suốt đời trong kỷ nguyên số”.

Xác định lấy kết quả thực tế làm thước đo, từ “triển khai nhiệm vụ” chuyển sang “tổ chức thực hiện đến cùng” về nhiệm vụ chuyển đổi số; Công an xã Đồng Lê tỉnh Quảng Trị đã tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 16 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 16 thôn. Tổ Công nghệ số đã trực tiếp đến địa bàn, từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện.

Công an xã Đồng Lê hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số.

Nhờ đổi mới cách tổ chức thực hiện, huy động lực lượng hỗ trợ người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đến nay, toàn xã Đồng Lê đã hoàn thành 9.884/11.575 trường hợp, đạt 85,3%, vượt chỉ tiêu 80% được giao.

Công an xã Vĩnh Hoàng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương. Công an xã phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành lập các Tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe và các giấy tờ an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Công an đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân cài đặt các tiện ích số thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 ở Quảng Trị là xã Đông Trạch. Đến nay, toàn xã Đông Trạch có 12.422/13.693 trường hợp tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử, đạt 90,72%; có 6.904/17.754 trường hợp tích hợp tài khoản an sinh xã hội, đạt 38,89% trên VNeID.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng đạt 98,8% đối với người có công, 75,01% đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 100% đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Ở Quảng Trị, Công an nhiều đơn vị, địa phương thành lập các Tổ công tác về các khu dân cư hỗ trợ người dân chuyển đổi số, kể cả ngày nghỉ cuối tuần.

Ở Quảng Trị, Công an các xã, phường, đặc khu quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với tình hình thực tế tại địa phương để đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu hướng đến là lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Có địa phương đẩy mạnh việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử khi việc triển khai cài đặt kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 đã thành công.

Công an xã Lệ Thuỷ tập trung, phối hợp các bộ phận chuyên môn rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Công an xã Gio Linh tổ chức hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng các tiện ích số vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Nội dung hỗ trợ tập trung vào các thủ tục liên quan đến căn cước, định danh điện tử, tài khoản VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin, thao tác trên thiết bị điện tử và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công an xã Lệ Thuỷ phối hợp các bộ phận chuyên môn rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên địa bàn.

Nhờ việc triển khai các tiện ích số trên địa bàn Gio Linh hiện có 1.044/1.145 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp đăng ký tài khoản nhận chi trả không dùng tiền mặt, đạt 91,2% (hoàn thành chỉ tiêu giao 91%); chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng (nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ tiêu giao 70%); số công dân đã đăng ký tài khoản là 461/537, đạt tỷ lệ 85,8%, vượt 15,8% so với chỉ tiêu được giao…Việc tổ chức hỗ trợ vào ngày nghỉ góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.